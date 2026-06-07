Per rendere il bagno più caldo e personale non servono nuovi mobili o set di asciugamani coordinati. Sempre più designer puntano sui sanitari colorati, capaci di trasformare l’atmosfera della stanza e dare carattere anche agli ambienti più semplici.

Ottantotto per cento dei proprietari di casa vorrebbe palette diverse da bianco e cromo nel prossimo rifacimento di cucina o bagno, secondo ricerche indipendenti citate da Kohler. Eppure, nei bagni continuiamo a scegliere sanitari candidi, quasi “clinici”, sperando che asciugamani colorati e qualche candela bastino a scaldare l’atmosfera.

Il risultato è che la stanza dove iniziate e chiudete la giornata resta spesso la meno personale di casa. La mossa di design davvero inaspettata, quella che porta gioia pura in bagno, è spostare il colore dai tessili ai protagonisti veri: sanitari colorati, cioè WC, bidet, lavabo e vasca che smettono di essere sfondo e diventano dichiarazione di stile.

Perché i sanitari colorati stanno tornando (e fanno bene all’umore)

Negli anni 60 e 70 i sanitari pastello - rosa cipria, azzurro carta da zucchero, verde acqua - erano simbolo di ottimismo e modernità. Poi è arrivato il dominio del total white, dalla ceramica al rivestimento, con l’idea di ordine e igiene assoluta.

Ora il pendolo sta tornando verso ambienti più personali. «Nei nostri interni altamente personalizzati, il colore sugli apparecchi è diventato una forma di espressione di sé», spiega Alex Yacavone, responsabile senior del design industriale di Kohler. Le sue ricerche mostrano quanto le persone vogliano bagni meno generici e più simili a loro.

Diverse ricerche di psicologia ambientale confermano che il colore influenza percezione e umore: i toni caldi fanno sentire accolti, i verdi profondi rilassano, i pastello alleggeriscono. Trasformare la routine di lavarsi i denti in un momento davanti a un lavabo color salvia, invece che all’ennesima porcellana bianca, cambia davvero la partenza della giornata.

Pro, contro e mosse “low risk” per non pentirvene

I sanitari bagno colorati hanno un vantaggio immediato: cancellano l’effetto ambulatorio. Anche in pochi metri quadrati, un WC color antracite o un lavabo in un beige caldo danno carattere e rendono memorabile un ambiente spesso anonimo.

Un altro punto a favore è la possibilità di rinnovare il bagno senza demolizioni. Sostituire WC e bidet con versioni sospese colorate, mantenendo rivestimenti e impianti, basta per cambiare completamente percezione dello spazio.

Gli svantaggi? La scelta cromatica è vincolante: pavimenti, rivestimenti futuri e persino gli asciugamani dovranno dialogare con quel colore. Tinte molto forti rischiano di stancare, e i sanitari colorati costano spesso di più del bianco standard. C’è anche il timore sulla rivendibilità dell’immobile, soprattutto in mercati molto “neutri”.

Per questo gli interior designer suggeriscono strategie graduali. Sean Symington, che lavora tra Londra e i Cotswolds, ama concentrarsi su un solo elemento forte, per esempio una vasca in ghisa dipinta, mantenendo lavabi e WC bianchi. La vasca si può ridipingere nel tempo: impegno emotivo, non definitivo.

Un’altra mossa “furba” è usare il colore nel bagno ospiti, che vede meno acqua e meno umidità ma molti più complimenti. Oppure scegliere tonalità morbide - sabbia, greige, grigio cemento chiaro - che escono dal bianco senza diventare un colpo di testa.

Quale colore scegliere per il vostro bagno (in base allo spazio)

Neutri naturali. Sabbia, crema, greige e cemento sono perfetti se volete un bagno caldo e sofisticato, ma non siete pronti al turchese. Stanno benissimo con legno chiaro, pavimenti in pietra e pareti bianco latte.

Verdi e terre. Kohler segnala una forte tendenza verso i verdi: salvia, oliva, muschio. Portano idealmente “il fuori” dentro casa e creano un’atmosfera da spa anche in 4 metri quadrati. I sanitari verde salvia, con piastrelle panna e rubinetteria in ottone, sono già un piccolo rituale di benessere.

Neri e grigi scuri. Per chi ama i bagni scenografici. Un WC e un bidet neri, soprattutto se sospesi, hanno presenza scultorea, come racconta anche la designer Miranda Cullen nei suoi progetti. Funzionano solo se la stanza ha una buona illuminazione e rivestimenti chiari che alleggeriscono.

Pastelli e colori pop. Rosa cipria, azzurro polvere, giallo miele riportano al fascino rétro degli anni 70. Il trucco è abbinarli a pavimenti neutri e pareti sobrie, evitando combinazioni troppo “caramella”. Meglio nel bagno piccolo o in case dallo stile dichiaratamente vintage, meno indicati se il resto dell’appartamento è ultra minimal.

Come abbinare sanitari colorati a rivestimenti, rubinetteria e luce

Le aziende ceramiche italiane propongono ormai sanitari colorati in finitura lucida, opaca o satinata. L’opaco è molto contemporaneo e addolcisce anche i colori scuri, ma può evidenziare di più il calcare. Il lucido riflette la luce e richiama i bagni tradizionali; il satinato è una via di mezzo discreta.

Secondo i produttori specializzati, molti modelli offrono smalti antibatterici e WC senza brida, pensati per semplificare la pulizia anche nelle versioni colorate. Questo smonta il vecchio pregiudizio “il colore è meno igienico”: contano molto di più forma e trattamento superficiale.

Rivestimenti e pavimenti possono andare in due direzioni. Tono su tono, per esempio sanitari tortora con piastrelle in gres beige: il bagno diventa un guscio morbido, perfetto se non amate i contrasti. Oppure contrasto deciso: WC nero su fondo bianco o cemento chiaro, per un effetto grafico ma controllato. La regola d’oro è fermarsi a tre colori dominanti in tutta la stanza.

Sulla rubinetteria vale il principio della semplicità. Con sanitari colorati funziona benissimo il cromo, che “scompare” e lascia parlare la ceramica. Nero e ottone spazzolato aggiungono un tocco di boutique hotel, ma vanno ripetuti in maniglie, cornici specchio, lampade, per non sembrare un’aggiunta casuale.

La mini checklist prima di ordinare sanitari bagno colorati

- Il vostro bagno è luminoso o cieco? In assenza di luce naturale meglio evitare colori troppo scuri.

- Quanto è grande? In meno di 3 mq meglio tinte medie o neutre, più facili da gestire.

- Quanto pensate di restare in quella casa? Se è un investimento a breve, restate su colori soft.

- Chi userà il bagno? Bambini, ospiti, solo voi due? Più utenti, più conviene finiture resistenti e facili da pulire.

- L’acqua è molto calcarea? Valutate finiture lisce e colori che non evidenzino ogni goccia.

- Che stile ha il resto della casa? Il bagno può sorprendere, ma non sembrare di un altro appartamento.

- Quanto amate davvero quel colore, da 1 a 10? Se non arrivate almeno a 8, forse è meglio rimandare.

Se, rispondendo a queste domande, vi immaginate entrare in un bagno con sanitari colorati e vi viene spontaneo sorridere, avete già trovato la vostra mossa di design inaspettata.