Tradizioni natalizie più o meno curiose che annualmente la Regina Elisabetta e tutta la famiglia Windsor al completo osservano. E non si sgarra

Anche la Famiglia Windsor ha le sue tradizioni di Natale.

Ok, non proprio il tombolone della Vigilia, ma la Regina Elisabetta & Co. osservano tante consuetudini per le feste in maniera abbastanza simile alle nostre famiglie “normali”.

Le più belle?

Ecco le 10 tradizioni natalizie più curiose dei Windsor.

Il Natale si festeggia in campagna (e ci si va in treno)

Fino agli anni Ottanta il Natale reale veniva festeggiato presso la tenuta di Norfolk. Quando però è stata ristrutturata, Regina e famiglia si sono trasferiti per le feste di dicembre a Sandringham, esattamente dal 1988.

Essendo più piccola rispetto agli altri possedimenti di famiglia, non tutti gli ospiti hanno a disposizione una camera e quindi molti soggiornano da un’altra parte. William e Kate assieme ai bambini, per esempio, alloggiano nella loro residenza di campagna lì vicino, Anmer Hall.

E volete la chicca? La regina Elisabetta per raggiungere Sandringham non si serve del Royal Train ma preferisce un treno pubblico (di cui però prenota un intero vagone della prima classe).

Lei e il principe Filippo vanno a Sandringham tra il 17 e il 20 dicembre per gli ultimi preparativi, aspettando gli altri membri della famiglia il giorno della Vigilia.

Nel primo pomeriggio del 24 li raggiungono tutti gli ospiti, subito invitati a cambiarsi d’abito per il tè delle cinque.

Tutti gli ospiti di Sandringham devono cambiarsi mise almeno tre volte al giorno.

I biglietti di Natale sono firmati a mano. Tutti e 900

Le card natalizie sono un'istituzione inglese.

Ogni anno viene scattata una foto ufficiale da parte della famiglia che diventa il biglietto d’auguri. Data la mole di biglietti, circa 900 firmati personalmente dalla regina Elisabetta II e dal duca di Edimburgo, la Regina incomincia a portarsi avanti già in estate, mentre è a Balmoral.

Per quelli indirizzati alle personalità istituzionali, si firma "Elizabeth R", per quelli agli amici scrive "Elizabeth" mentre per i familiari usa il vezzeggiativo di ”Lillibet”.

La Regina mette la punta all’albero

Degli addobbi dell’albero di Natale non si occupa direttamente la Regina ma il suo staff.

Tuttavia ogni anno la punta dell’albero viene attaccata in cima proprio da lei.

Si tratta di una tradizione che non manca mai di osservare, facendosi aiutare dai più piccoli della famiglia.

Il torneo calcistico

La sera della Vigilia William e Harry organizzano sempre un torneo di calcetto.

Ciascuno è capitano di una squadra e i due fratelli si sfidano solitamente indossando i colori delle loro squadre del cuore (Aston Villa per il principe William e Arsenal per il principe Harry).

In ogni squadra ci finiscono sia familiari sia membri dello staff della Regina.

Quando si aprono i regali

I regali vengono aperti il 24 dicembre di pomeriggio, durante un tea party speciale con un buffet ricchissimo nel salone bianco della residenza di Sandringham.

Sandwich rotondi, scones, dolcetti e piccoli panini farciti accompagnano l’immancabile tè.

E a fine pasto il brindisi.

La regina Elisabetta adora il cocktail Zaza (fatto con vino aromatizzato Dubonnet e un po’ di gin). Il principe Carlo è da brandy alla ciliegia mentre William e Harry brindano con il sidro di Sandringham.

La tradizione della bilancia

Una delle consuetudini più bizzarre? Quella della bilancia! Preparatevi a tremare all’idea che anche voi dobbiate pesarvi prima e dopo il pranzo di Natale…

Secondo il magazine Majesty, la regina impone a ciascun commensale di pesarsi prima e dopo, utilizzando una bilancia appartenuta al re Edoardo VII.

Ai suoi tempi era stato proprio Edoardo VII a istituire questa abitudine. Lo faceva per assicurarsi che a fine pasto tutti i familiari fossero sazi e ben pasciuti.

Durante il pranzo del 25 dicembre vengono serviti insalata di gamberi o di astici, tacchino arrosto, puré di pastinaca, cavolini di Bruxelles e patate.

Per dessert c’è l’iconico pudding di Natale.

Pare infine che i menù della Regina, compreso quello natalizio, siano sempre scritti in francese.

Il cinepanettone dopo pranzo

Dopo il lauto pranzo del 25 dicembre, tocca al film. Esattamente come in ogni famiglia, insomma.

La differenza sta nelle modalità: non si “spaparanzano” sul divano a fare zapping ma si trasferiscono nella stanza da ballo della tenuta che diventa per l'occasione una sala del cinema, con tanto di maxi schermo che proietta un film di Natale.

I regali allo staff

Ogni anno tutti i membri dello staff reale ricevono direttamente dalle mani della Regina un assegno e del pudding.

Il pudding è il dolce tradizionale inglese, molto amato da Elisabetta e dall’intera famiglia (anche quella in senso lato, ossia i suoi sudditi).

Le due messe di Natale

Il 25 dicembre per la Royal Family gli appuntamenti ecclesiastici sono due.

Il primo consiste in una messa religiosa privata nella chiesa di Santa Maria Maddalena che si svolge alle 9 in punto.

Alle 11, invece, partecipano a una seconda celebrazione religiosa, stavolta pubblica.

E a Santo Stefano?

Il 26 dicembre la tradizione vuole che la Famiglia Reale si dedichi per tutto il giorno alla caccia al fagiano.

Ma, udite udite, solo agli uomini è consentito partecipare.

Quindi la Regina trascorre Santo Stefano in maniera privata e alternativa. E non ci è dato sapere come… per adesso!