Phoebe Dynevor (aka Daphne Bridgerton) e Pete Davidson si sono avvicinati molto, tanto che lui è andato a Manchester per passare un po' di tempo insieme

La giovane protagonista di Bridgerton Phoebe Dynevor è apparsa sulle pagine di gossip negli ultimi giorni per quello che in molti credono sia il suo nuovo fidanzato.

No, purtroppo per i fan della serie non si tratta del Duca di Hastings (aka la co-star di Bridgerton Regé Jean Page), ma è comunque un volto già noto.

**Bridgerton 2 si farà: Lady Whistledown conferma la seconda stagione**

Secondo i rumors infatti, Phoebe Dynevor starebbe uscendo con il comico americano Pete Davidson, ex fidanzato di Ariana Grande e Kaia Gerber.

La star di Bridgerton e il comico di Saturday Night Live si starebbero frequentando ormai da settimane e gli indizi a riguardo sono parecchi.

** 7 serie tv da vedere simili a Bridgerton (da guardare in attesa della seconda stagione) **

(Continua sotto la foto)

Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma secondo i pettegolezzi, l'attrice avrebbe attirato l'attenzione di Pete Davidson durante una visita di lavoro a New York lo scorso febbraio.

All'epoca, tra l'altro, l'attrice aveva condiviso su Instagram alcune foto di Brooklyn; e secondo alcuni gli scatti sarebbero stati fatti proprio nei paraggi di dove vive Pete.

Dopo New York, la coppia è andata così d'accordo che Pete sarebbe volato a Manchester dove vive l'attrice, proprio per passare un po' di tempo con Phoebe Dynevor.

Una fonte vicino al comico americano ha confermato la relazione al The Sun:

«Pete è un vero seduttore ma ha occhi solo per Phoebe, che è ovviamente bella e talentuosa. Si godono la reciproca compagnia, anche se non si conoscono da molto».

«Il fatto che sia volato fino al Regno Unito dimostra quanto sia interessato».

È passato più di un anno da quando Pete Davidson è finito su tutte le prime pagine del gossip per le sue relazioni personali.

Oltre alla rottura con Ariana Grande, con cui doveva sposarsi, Pete è stato legato all'attrice britannica Kate Beckinsale, l'attrice di C'era una volta a Hollywood Margaret Qualley e con la figlia modella di Cindy Crawford Kaia Gerber, ma la loro storia d'amore si è conclusa dopo un paio di mesi, nel gennaio del 2020.