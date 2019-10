In occasione del premio Women Of The Year 2019, Charlize Theron si apre e racconta per la prima volta il vero motivo per cui non si è mai sposata

Charlize Theron si è aperta al pubblico in occasione dei giorni di Glamour per il premio Women Of The Year 2019, raccontando per la prima volta diversi dettagli sulla sua vita privata, compresa la vita amorosa e i due figli adottivi, August e Jackson.

Riguardo all'amore l'attrice ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione a lungo termine, aggiungendo che proprio non si vuole sposare.

Perché?

«Queste cose non sono essenziali per me. Mi piacciono le cose difficili, mi piace essere messa alla prova, quello che non mi mette alla prova non fa per me».

Secondo Charlize, molte persone rimangono perplesse quando dichiara di non essere interessata al matrimonio.

D'altra parte, ad Aprile durante una puntata di Entertainment Tonight si è definita «Disponibile in modo scioccante» e oggi specifica che non è difficile uscire con lei, quello che è difficile è poi «Fare un passo avanti».

