Nel nuovo documentario, Meghan Markle racconta dei dettagli del suo matrimonio con il Principe Harry degni di una serie tv USA

Il nuovo documentario Harry & Meghan: An African Journey, andato in onda per il prima volta domenica nel Regno Unito, tiene traccia del recente tour reale dell'Africa meridionale intrapreso dai Sussex, e ne racconta i retroscena.

In diverse interviste, estremamente sincere, Harry e Meghan si sono aperti riguardo tutte le critiche che la stampa britannica ha rilasciato da quando sono diventati una coppia.

Ma tanto altro è stato detto. Tanto da ricordare la trama di un'intera stagione di Gossip Girl.

**Il principe Harry racconta perché lui e William hanno litigato**

Il soprannome del principe Harry

Partiamo dal soprannome: Meghan ha rivelato di avere un soprannome speciale per suo marito, che chiama semplicemente con la lettera H.



Dopo aver ammesso la cosa davanti alle telecamere, la Duchessa del Sussex non ha potuto fare a meno di iniziare a sorridere.

I suoi amici le avevano detto di non sposare Harry

Nello stesso documentario, la Duchessa del Sussex si è emotivamente lasciata andare raccontando che era stata avvertita di non sposare il principe Harry da alcuni dei suoi amici britannici, che erano estremamente preoccupati per la stampa scandalistica.

Meghan ha detto:

«Quando ho incontrato Harry per la prima volta, i miei amici erano così eccitati!

Quando le cose hanno iniziato a farsi serie però, mentre i miei amici statunitensi erano felici perché ero felice, quelli inglesi, anche se erano sicuri che fosse adorabile, mi hanno detto che non avrei dovuto sposarlo perché 'I tabloid britannici ti distruggeranno la vita'».

«In tutta onestà, non avevo idea che sarebbe stato così difficile».

C'è una vacanza in programma

Secondo una fonte reale, la coppia ha un'agenda piena di impegni fino a metà novembre.



Successivamente «Si prenderanno del tempo necessario per la famiglia», ha detto la fonte al Sunday Times.

La coppia non vede l'ora che arrivi il loro primo Natale con Archie, e si prevede che si unirà alla Regina e agli altri membri della famiglia reale a Sandringham, nel Norfolk.

Prima di Dicembre però voleranno a Los Angeles per trascorrere il Ringraziamento con la madre di Meghan, Doria Ragland, dove staranno per un paio di settimane.