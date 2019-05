Un episodio di Keeping Up With The Kardashian mostra conseguenze e reazioni della famiglia Kardashian allo scandalo Jordyn Woods e Tristan Thompson

Stare al passo con la famiglia Kardashian non è facile.

Ma vi ricordate lo scandalo per il tradimento di Tristan Thompson, marito di Khloe Kardashian, con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods?

Se non ve lo ricordate ecco qui un aiutino per rinfrescarvi la memoria.

Ora ne sapremo di più: un trailer di metà stagione di Keeping Up With the Kardashians mostra come le sorelle Khloe Kardashian e Kylie Jenner abbiano gestito l'esplosivo gossip che ha scosso la loro famiglia nel febbraio di quest'anno.

Kylie si è immediatamente schierata con la sua famiglia quando Khloé ha scoperto che Thompson - con cui condivide la figlia di 13 mesi True - l'ha tradita con la sua ex migliore amica Jordyn.

«Ha combinato un disastro» ha detto Kylie dell'amica, prima di dire a sua sorella Khloe «Sappi solo che ti voglio bene».

La matriarca della famiglia, Kris Jenner, viene vista piangere: «Questo cambierà la loro relazione per sempre», dice, probabilmente riferendosi all'amicizia di Kylie con Woods, 21 anni.

«Per voi due è come un divorzio, e non sarà facile riunirvi» ha continuato.

Dopo lo scandalo, Kylie, 21 anni, ha preso le distanze dalla sua ex BFF, e sembra che ancora le due ragazze non si parlino.