È ufficialmente finita tra Khloé Kardashian e Tristan Thompson dopo che lui l'ha tradita con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods

Khloé Kardashian e Tristan Thompson hanno rotto, e questa volta per davvero.

Secondo Us Weekly, Thompson è stato visto festeggiare senza Khloé nei giorni scorsi e TMZ sostiene che la separazione sia avvenuta in seguito a più voci di infedeltà.

Alla fine è stato lo stesso Tristan Thompson a confermare le voci sul presunto tradimento e internet sta esplodendo alla notizia che il giocatore di basket ha tradito Khloé Kardashian con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Le prime speculazioni sono arrivate quando Hollywood Unlocked ha riferito che Jordyn Woods e Thompson sono stati avvistati "in atteggiamenti intimi" a una festa che il giocatore di basket ha ospitato nella sua casa a Los Angeles.

Secondo il giornalista che era alla festa, a un certo punto della notte Thompson ha chiesto «Smettete tutti di usare i telefoni o andate via» e questo sarebbe successo proprio quando Jordyn Woods è arrivata alla festa.

«La migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods, è arrivata alla fine della serata e poco dopo erano uno sopra l'altro, decisamente non in modo amichevole. Non riuscivano a tenere le mani lontane l'uno dall'altra» ha detto il giornalista.

Mentre Kylie Jenner e Jordyn Woods non hanno ancora detto nulla su Instagram o Twitter, Khloé Kardashian ha rotto il silenzio nella serata di ieri.

Su Instagram, Khloé Kardashian ha infatti confermato sia la rottura con Thompson che il tradimento.