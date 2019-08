Dopo la nascita del principe George, sembra che Kate Middleton non abbia seguito il protocollo alla lettera. Ecco in che modo ha infranto le regole

Kate Middleton, moglie del principe William e membro della famiglia dal 2011, è una delle donne più influenti, amata dal grande pubblico e anche dalla Regina Elisabetta - mica poco eh?!

Da quando i fan hanno messo gli occhi su di lei, lei non ha mai deluso nessuno, convincendo anche i più scettici del fantastico ruolo che ricoprirà quando diventerà regina in seguito all’incoronazione di William.

Quello che non si sa però è che Kate Middleton non ha seguito il protocollo dopo la nascita di George.

Ebbene sì, Meghan Markle non è l’unico membro della Royal Family ad aver infranto le regole imposte dalla corona in più di un’occasione.

Ecco in che modo Kate Middleton non ha rispettato le regole reali.

Le settimane dopo il parto contro il protocollo

Quando Kate Middleton è rimasta incinta per la prima volta, la stampa non la lasciava un attimo. Nel frattempo però Kate soffriva di forti nausee mattutine, che la tenevano lontana dagli eventi ufficiali e dai paparazzi.

E ha deciso di continuare così anche dopo la nascita del principe George.

Secondo quanto recentemente riferito da Parade, una volta nato George Kate Middleton avrebbe deciso di lasciare le mura del palazzo per passare un po’ di tempo nella casa di famiglia, con i suoi genitori.

In teoria il protocollo prevedeva che la duchessa non lasciasse il castello durante i mesi post gravidanza.

La questione tata

Inoltre, anche il fatto che Kate e William non abbiano avuto una tata per parecchio tempo dopo la nascita di George, era stato visto come qualcosa di non tradizionale.

E non solo Kate ha aspettato tanto tempo per avere l'aiuto di una bambinaia, ma è anche tornata a tempo pieno agli impegni ufficiali dopo solo quattro settimane dalla nascita del primogenito.

Ora, che è mamma di tre bambini e membro di spicco della famiglia reale, impegnata in tutto il mondo con doveri ufficiali, Kate Middleton ha un aiuto a tempo pieno: Maria Teresa Turrion Borrallo

