Laureata al Norland College ed esperta in arti marziali, Maria Teresa Turrion Borrallo è la Mary Poppins della vita reale che dal 2014 si occupa dei royal babies inglesi

Fare la tata della famiglia reale non è un lavoro per tutti. Deve saper cucire, cucinare, cambiare pannolini, ma anche evitare i paparazzi, guidare in condizioni climatiche estreme, essere esperta di arti marziali e addestrata per le operazioni anti-terrorismo. E Maria Borrallo è la persona giusta.



Ma andiamo con ordine. Avere tre bambini sotto i 5 anni rende la vita di una mamma decisamente più frenetica, anche se si è Kate Middleton e il principe William fa la sua parte portando i bambini a scuola e all'asilo.

Sebbene la coppia non ha un classico lavoro da ufficio 9-18, che li tiene lontano dai figli, è comunque estremamente impegnata con visite ufficiali, royal tours, cene di gala e le numerose collaborazioni con enti di beneficienza e serve assolutamente un aiuto.







La tata della famiglia reale

A dar manforte al Duca e alla Duchessa di Cambridge c'è, oltre al numeroso staff, la preziosa figura di Maria Teresa Turrion Borrallo, la tata della famiglia reale.



Con la famiglia dal 2014, da quando il Principe George aveva appena 8 mesi, Maria è considerata la Mary Poppins della vita reale. Spesso facilmente riconoscibile grazie alla sua uniforme da bambinaia completa di un cappello marrone, simbolo d'onore del Norland College dove si è laureata, Maria Borrallo è sempre al fianco dei royal babies.

Vive a Kensington Palace, viaggia con la famiglia reale durante i loro viaggi e si prende cura dei bambini durante gli eventi speciali. È stata lei a prendersi cura del principe George durante la celebrazione dell'89esimo compleanno della regina Elisabetta nel giugno 2015. Durante l'evento, il giovane reale è stato avvistato a una finestra a Buckingham Palace, ha tirato fuori la lingua mentre era tra le braccia di Borrallo mentre guardava i suoi genitori partecipano al Trooping of the Colour.

Una sola tata per i tre figli

Esattamente come ogni genitore, quando la famiglia reale decise di assumere una tata scelse qualcuno con molta educazione ed esperienza.

E pare siano soddisfatti della loro scelta, al punto che lo scorso febbraio è stato rivelato da una fonte vicino alla coppia che William e Kate non hanno intenzione di assumere nessun altro: «They didn’t feel the need for an additional nanny. They feel they can handle everything with the same arrangement as before» (Non sentivano il bisogno di un'altra tata. Sentono di poter gestire ogni cosa con lo stesso accordo di prima).





Ma chi è Maria Borrallo?

Nata Palencia, in Spagna, Maria Teresa Turrion Borrallo è una delle tate professioniste più qualificate al mondo.

Si è laureata più di 20 anni fa al Norland College di Bath, nel Regno Unito, il college specializzato in formazione e istruzione per l'infanzia dal 1892. È conosciuto a livello internazionale per gli eccezionali standard di formazione offerti ai potenziali assistenti.