I produttori vorrebbero che Harry e Meghan partecipassero alla premiere di James Bond a Los Angeles e William e Kate a quella a Londra: possibile?

Harry e Meghan potrebbero fare la loro prima apparizione su un red carpet hollywoodiano per la premiere del nuovo film di James Bond: No Time To Die.

Gira infatti voce che i produttori del film siano desiderosi di avere Harry e Meghan tra il selezionatissimo pubblico, ma questo potrebbe però mettere in difficoltà William e Kate.

Il team di James Bond avrebbe infatti organizzato due serate, una a Los Angeles e una a Londra, a distanza di una settimana, e vorrebbe che la famiglia reale partecipasse a entrambe - i Sussex in California e i Cambridge a Londra.

Ma le cose potrebbero non essere così semplici.

Una fonte avrebbe spiegato al tabloid inglese The Express che i produttori di No Time to Die sono entusiasti del fatto che Harry e Meghan Markle facciano un'apparizione alla premiere di Los Angeles, ma allo stesso tempo temono che ciò possa mettere a repentaglio la potenziale partecipazione del principe William e Kate Middleton all'anteprima di Londra qualche giorno dopo.

«Per la prima di Hollywood vogliono Harry e Meghan come ospiti d'onore - ha spiegato la fonte al The Express - Ma questo pone una domanda interessante sull'eventuale partecipazione di William e Kate parteciperanno alla premiere di Londra».

Si teme infatti che i Cambridge potrebbero decidere di non partecipare all'evento per evitare uno scontro diretto con i Sussex.

Sarebbe infatti impossibile frenare la stampa mondiale dal confrontare le due coppie a un evento troppo simile.

Detto questo, non c'è ancora niente di confermato.

La royal family è da sempre grande fan dell'agente 007, quindi sicuramente entrambe le coppie non vedono l'ora di vederlo di nuovo in azione.

L'uscita del film è stata ritardata a causa della pandemia di coronavirus, con l'anteprima prevista per Monaco lo scorso aprile. Questo è l'ultimo film in cui l'attore britannico Daniel Craig coprirà il ruolo di Bond, dopo anni di speculazioni sul suo possibile abbandonando.

Nel film ci saranno anche il premio Oscar Rami Malek, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Léa Seydoux; e alcune scene sono state girate anche in Italia, più precisamente a Matera, con grande entusiasmo dei fan italiani.