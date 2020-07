Jessica Biel e Justin Timberlake sono riusciti a mantenere l'intera gravidanza lontano dagli occhi curiosi del pubblico e hanno avuto un secondo bambino

Jessica Biel e Justin Timberlake hanno accolto il loro secondo figlio all'inizio di questa settimana, senza che nessuno sapesse che lo aspettavano.

Secondo quanto riportato da tabloid americani, l'attrice è riuscita con successo a mantenere la sua gravidanza privata nel corso di questi mesi e ha dato alla luce un bambino qualche giorno fa.

La notizia ancora non è stata confermata dalla coppia.

Jessica Biel e Justin Timberlake, sposati dal 2012, hanno ora due figli: Silas, 5 anni, e il neonato, un maschietto, il cui nome non è stato ancora annunciato.

(Continua sotto la foto)

Secondo il Daily Mail Jessica Biel è riuscita a tenere la sua gravidanza lontana dagli occhi curiosi del pubblico. A riprova, il magazine conferma che né lei né Timberlake hanno recentemente pubblicato foto sui loro profili social che mostrano il suo corpo dalla vita.

In più, complice la pandemia, Jessica Biel non appare in pubblico dal marzo.

Ora tutti e quattro, genitori più due figli, si troverebbero a Big Sky, in Montana, ospiti dalla mamma di Jessica Biel che si presume stia aiutando i neo-genitori nella cura del bimbo.

La nascita di questo secondo figlio arriva pochi mesi dopo una vociferata crisi della coppia. Secondo il gossip d'oltre oceano, infatti, il cantante era stato sorpreso in atteggiamenti intimi con l’attrice Alisha Wainwright durante una serata di festeggiamenti a New Orleans, in Louisiana.

Crisi superata si direbbe.