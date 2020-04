Harry e Meghan hanno passato il giorno di Pasqua portando personalmente il pasto a casa a 20 persone in difficoltà per via del coronavirus

Il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio alla vita reale, ma ciò non significa che abbiano smesso di aiutare e servire la comunità, soprattutto in questi tempi difficili di pandemia globale.

Questa settimana, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno fatto volontariato in prima persona per il progetto no-profit Angel Food di Los Angeles, consegnando pasti ai più bisognosi nel West Hollywood.

Il magazine ET riferisce che Meghan e Harry si sono offerti volontari per consegnare personalmente i pasti ai bisognosi di Los Angeles, unendosi all'organizzazione benefica e portando così cibo a 20 persone affette da malattie critiche e in difficoltà a causa del coronavirus.

L'associazione di volontariato ha detto di aver lavorato con Meghan e Harry la prima volta il giorno di Pasqua.

Richard Ayoub, direttore esecutivo del Progetto Angel Food ha detto:

«In onore delle vacanze di Pasqua, il Duca e la Duchessa hanno trascorso la domenica mattina facendo volontariato con il Progetto Angel Food e consegnando i pasti ai nostri clienti».

E ancora:

«Mercoledì ci hanno ancora aiutato trasportando i pasti per alleviare i nostri conducenti sommersi di lavoro».

Il direttore Ayoub ha concluso dicendo:

«Credo questo sia stato il loro modo di ringraziare i nostri volontari, gli chef e tutto il personale che hanno lavorato instancabilmente dall'inizio della crisi COVID-19».

Project Angel Food è un'organizzazione che offre pasti gratuiti a persone troppo malate per fare acquisti e cucinare da soli.

Fondata da Marianne Williamson nel 1989, l'organizzazione cucina e consegna ogni anno oltre 600mila pasti nella zona di Los Angeles e dintorni.