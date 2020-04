Harry e Meghan si apprestano a passare la primai Pasqua di Archie in America, e di certo non mancheranno di seguire le tradizioni americane: ecco quali sono

Quest'anno, il principe Harry e Meghan Markle celebreranno la loro prima Pasqua da genitori del piccolo Archie.

Una Pasqua particolare dato che la pandemia di coronavirus continua a diffondersi.

Proprio per questo è probabile che il principe Harry e Meghan trascorreranno la giornata privatamente come famiglia nella loro nuova casa a Los Angeles.

Il trio si è infatti trasferito dal Canada agli Stati Uniti (per passare più tempo con Doria, la mamma di Meghan) a fine marzo, cioè quando è ufficialmente finito il loro periodo da reali.

**Harry e Meghan: altro che nuovi progetti, si stanno prendendo una pausa dopo l'uscita dalla Royal Family**

Ma cosa faranno il giorno di Pasqua?

Ecco quali sono le tradizioni americane.

(Continua sotto la foto)

Niente messa con la Regina

In una situazione normale, a Londra, Harry e Meghan avrebbero preso parte alle celebrazioni religiose per Pasqua presso la St. George’s Chapel, al castello Windsor, insieme alla Regina Elisabetta e tutto il resto della famiglia reale.

Meghan l'anno scorso non aveva partecipato alla messa, in quanto a casa con il pancione ad aspettare la nascita di Archie (Pasqua l'anno scorso era caduta il 21 Aprile, molto vicino alla data del parto, il 6 maggio).

Anche quest'anno comunque, niente messa per la famiglia Sussex. Questa volta però per via del coronavirus.

**Harry e Meghan in quarantena, hanno avuto contatti con persone positive al Covid-19**

Cosa mangeranno Harry e Meghan per il pranzo di Pasqua?

Gli americani hanno tradizioni simili a quelle britanniche per il pranzo la domenica di Pasqua.

Unica differenza sul cibo è che viene spesso servito prosciutto, anziché l'agnello.

La tradizione americana di mangiare il prosciutto a Pasqua è iniziata secoli fa.

All'epoca gli animali venivano tradizionalmente macellati in autunno, e il processo di stagionatura durava così a lungo che era intorno al periodo di Pasqua che i primi prosciutti erano pronti.

Ecco quindi perché il prosciutto è diventato un cibo celebrativo per il pranzo di Pasqua in famiglia.

Ora la domanda è una sola: chi cucinerà?

Il primo coniglietto pasquale di Archie

Sicuramente Harry e Meghan non faranno di certo mancare una visita del coniglio pasquale al piccolo Archie.

La tradizione americana vuole che la domenica di Pasqua i bambini si sveglino e scoprano che il coniglietto pasquale ha lasciato loro dei cestini di caramelle.

Il coniglietto ha anche nascosto per tutta la casa le uova decorate proprio dai bambini, e spetta a loro cercarle tutte.

Archie è ancora troppo piccolo per cercare uova in giro per casa, ma certamente Harry e Meghan troveranno un modo per iniziare il loro figlio a questa tradizione.