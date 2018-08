Demi Lovato ha scritto un post su Instagram per ringraziare chi le è stato vicino: ecco cosa accadrà dopo il ricovero



Demi Lovato ha rotto il silenzio in cui si era rintanata da giorni, da quando cioè era stata ricoverata a Los Angeles per overdose.



È il 24 luglio quando i soccorritori la trovano semicosciente nella sua casa di Hollywood Hills.



I medici le somministrano il Narcan, medicinale utilizzato per contrastare l’effetto degli oppiodi.



Una volta in ospedale Demi riprende conoscenza, il suo portavoce rilascia una dichiarazione per tranquillizzare i fan e chiedere il massimo riserbo.



I tabloid però sono già scatenati e si chiedono cosa possa aver provocato l’overdose. In un primo momento si parla addirittura di eroina, poi quest’ipotesi viene smentita.



Dopo due settimane di ricovero la cantante finalmente esce dall’ospedale e decide di ringraziare medici e fan con un post su Instagram.



Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: Ago 5, 2018 at 1:53 PDT

Le parole di Demi Lovato



«Sono sempre stata trasparente riguardo il mio percorso con le dipendenze - ha scritto Demi - Quello che ho imparato è che questo è un male che non sparisce o si attenua col tempo. È qualcosa che devo continuare a combattere e non l’ho ancora fatto.



Ringrazio Dio per avermi tenuta in vita. Ai miei fan, sarò per sempre grata per il vostro amore e supporto durante le passate settimane e per il tempo a venire. I vostri pensieri positivi e le vostre preghiere mi hanno aiutato a superare questo momento difficile.



Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team e lo staff del Cedars-Sinai che sono stati al mio fianco tutto il tempo. Senza di loro non sarei qui a scrivere questa lettera.



Adesso ho bisogno di guarire e di focalizzarmi sulla mia sobrietà e sulla strada per il recupero. L’amore che tutti voi mi avete dato non sarà mai dimenticato e non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò dire di esserne finalmente uscita.



Continuerò a combattere».



Il ritorno in rehab



Le parole di Demi in qualche modo confermano le voci degli ultimi giorni sulla sua intenzione di farsi aiutare.

Già due giorni fa una fonte a People riferiva che la cantante ha acconsentito a entrare in un programma di recupero per chi fa uso di droghe dopo le dimissioni da Cedars-Sinai.



«Demi sta abbastanza bene da lasciare l’ospedale. Ha acconsentito ad entrare in rehab e andrà subito in una struttura specializzata. Vuole guarire. Vuole essere aiutata. Capisce che sarà dura e dovrà impegnarsi molto per stare bene, ma è ciò che vuole», si legge.



Versione confermata anche da Tmz, che sostiene che anche il suo team insiste perché si ricoveri, minacciando, in caso contrario, di lasciare il suo staff.



I problemi di Demi



L’ex stella della Disney ha lottato per anni contro l’abuso di droghe.

Recentemente aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di dipendenza, specie dopo l’uscita di Sober, brano in cui parlava della strada per arrivare alla sobrietà e delle cadute che questo lungo percorso spesso comporta.



In passato ha ammesso di aver subito trattamenti per il disturbo bipolare, la bulimia e l'uso di sostanze stupefacenti.

Proprio per condividere le sue difficoltà con i fan, lo scorso anno aveva realizzato un documentario su YouTube dal titolo Simply Complicated.