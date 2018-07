Demi Lovato è stata ricoverata a Los Angeles per un'overdose: ora è sveglia ed è vigile - ecco cos'è successo davvero e come stanno le cose

Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale a Los Angeles per overdose.

La cantante è stata trasportata al pronto soccorso dopo essere stata ritrovata in stato di incoscienza nella sua casa a Hollywood Hills.

A darne notizia per primo è stato Tmz, seguito a ruota da E! News che è riuscito a ottenere conferma dalla Polizia della città degli angeli di aver risposto a una chiamata per un caso di overdose alle 11,40 (ora locale) di ieri, anche se non ha voluto confermare l’identità della paziente.

Stessa versione è stata data dai paramedici che hanno riferito di aver effettuato un intervento e il trasporto di una donna di 25 anni, anche in questo caso senza rivelarne né le condizioni né il nome.

In un primo momento si parlava di overdose da eroina, versione smentita nelle ultime ore.

Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.



Come sta ora Demi Lovato



Un portavoce della star ha diffuso un comunicato in cui dice che «Demi è sveglia e circondata dalla sua famiglia, che vuole ringraziare tutti per l’affetto, le preghiere e il supporto.

Alcuni delle informazioni riportate non sono corrette e per questo chiediamo che sia rispettata la sua privacy e che non ci siano speculazioni.

La sua salute è la cosa più importante in questo momento».



Il ricovero in ospedale



La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11,40 di ieri mattina.

Polizia e personale di emergenza hanno risposto e si sono precipitati a Hollywood Hills, dove vive Demi, alla quale è stato somministrato il Narcan, medicinale che contrasta l’effetto degli oppioidi.



Poco dopo la Nbc ha riferito che la cantante era sveglia e in condizioni stabili.



Al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles sono accorse poco dopo la madre, Dianna De La Garza, e la sorellina di 16 anni, Madison.



Cosa ha provocato l’overdose



Come detto, in un primo momento si è diffusa la voce che a provocare l’overdose sia stata l’eroina.

Versione smentita però da una fonte sentita da Tmz, che però non ha specificato quale sia stata la droga utilizzata.



La stessa Demi, dopo essere tornata cosciente grazie al Narcan, si è rifiutata di dire ai paramedici cosa aveva preso, ma secondo quanto riferito dalla polizia nessuna droga è stata trovata in casa sua.



La Lovato tempo fa aveva ammesso di avere una dipendenza da Ossicodone, ma era da tempo che non ne faceva uso.



Il crollo delle ultime settimane



Nei mesi scorsi Demi era uscita allo scoperto e aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe, specie dopo l’uscita di Sobriety, brano in cui parlava della strada per arrivare alla sobrietà e delle cadute che questo lungo percorso spesso comporta.



Il crollo di queste ultime ore, però, non è stato una sorpresa per chi le stava vicino.

Alcuni amici sostengono che era evidente che stesse perdendo la battaglia e che i segnali perché si arrivasse a questo c’erano tutti.

Uno di questi era il fatto che avesse allontanato il suo sober coach, una sorta di tutor nel percorso per la disintossicazione.



«Ha avuto giorni in cui andava tutto bene e lei era tranquilla e altri giorni davvero brutti in cui il suo team e i suoi amici erano davvero preoccupati.

Si è allontanata da tante persone importanti della sua vita e anche da alcuni collaboratori.

Tutti le dicevano di chiedere aiuto e di riprendere le cure, ma Demi pensava di poter gestire questo momento.

Ha voluto parlarne per essere di ispirazione e pensava che questo e il tenersi occupata con il tour l’avrebbero aiutata».



Il supporto degli amici



Manifestazioni d’affetto e di supporto sono arrivate da ogni parte del mondo.

Ovviamente dai fan, ma anche da tanti amici del mondo dello spettacolo.

Primi fra tutti Ariana Grande e il suo ex Nick Jonas, ma anche Kim Kardashian, Ellen Degeneres, Camilla Cabello, Bruno Mars, Lady Gaga e molti altri.