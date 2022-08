Le foto della loro vacanza insieme alle Bahamas ha scatenato il gossip di chi vorrebbe una riconciliazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk

Sono passati più di tre anni da quando Bradley Cooper e Irina Shayk hanno annunciato la loro separazione dopo cinque anni insieme.

Ma durante il fine settimana i due ex, che condividono la custodia della loro unica figlia, Lea de Seine, di 5 anni, hanno riacceso l'interesse dei fan per una possibile riconciliazione romantica.

Tutto ha avuto inizio quando Irina ha pubblicato su Instagram alcune di foto di lei e Bradley insieme in vacanza.

Inutile dire che le foto hanno fatto il giro del web e acceso l'interesse di tutti.

Anche se non è raro vedere Bradley Cooper e Irina Shayk insieme a passaggio a New York con la figlia, secondo le indiscrezioni questa sarebbe la prima vacanza che i due divi fanno insieme dopo la separazione.

Nelle foto, la top model, 36 anni, appare in un bikini succinto mentre si appoggia alla spalla dell'attore, 47, che indossa un costume da bagno nero.

I due sorridono divertiti in quella che sembra proprio essere Pig Beach a Exhuma alle Bahamas, dove gli animali, in particolare i maiali, sono visti girare tranquillamente per la spiaggia.

Come se non bastasse, tra le altre foto pubblicate da Irina Shayk ce n'è una che la ritrae sdraiata in mezzo a un cuore disegnato sulla sabbia. Si tratta del suo grande amore per le Bahamas o qualcosa di più? Magari un ritorno di fiamma con Bradley Cooper?

I due interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, ma i fan sperano molto in una riconciliazione romantica di questa coppia - tra le più belle di Hollywood.