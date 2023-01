La figlia di Beyoncé sale sul palco per la performance di "Brown Skin Girl", nel primo concerto della cantante dopo cinque anni

Dopo un'assenza di quattro anni, Beyoncé ha invitato sul palco un ospite molto speciale per il suo concerto di sabato a Dubai.

La figlia della superstar, Blue Ivy, 11 anni, si è unita a sua madre per cantare il loro brano, Brown Skin Girl (tratto dall'album di Beyoncé The Lion King del 2019) durante il concerto privato per il lancio del nuovo hotel di lusso, Atlantis The Royal.

Vestita con un ensemble rosso e scintillante, Blue Ivy ha cantato la sua parte della canzone, vincitrice del premio Grammy Award, insieme a sua madre Beyoncé, che indossava un abito corsetto giallo sormontato da una gonna di piume.

Alla fine del brano, Blue Ivy ha abbracciato sua madre per poi mettersi in posa e mandare baci alla folla urlante davanti a lei.

«Blue Ivy è uscita per cantare Brown Skin Girl - ha raccontato una fonte - Vestita di rosso, mentre ballava e cantava, sembrava cresciuta molto».

Beyoncé ha anche detto alla folla che suo marito, Jay-Z, era lì con i suoi genitori, Tina e Mathew Knowles, così come i suoi altri due figli, i gemelli di 5 anni Rumi e Sir.

Durante l'esibizione di un'ora e mezza, i fan sono stati costretti a riporre i propri telefoni in buste sigillate, e sono stati persino rimproverati dalla sicurezza se avvistati mentre scattavano foto di nascosto durante il concerto.

La performance di Beyoncé a Dubai ha segnato il suo primo concerto dopo il 2018, quando lei e il marito Jay-Z sono apparsi insieme sul palco al Global Citizen Festival: Mandela 100 event.

Durante l'esibizione del weekend, Beyoncé ha deciso di attraversare un decennio di successi iconici, eseguendo brani come Crazy in Love, Beautiful Liar e Naughty Girl, oltre a canzoni più recenti tra cui Freedom, Spirit e Be Alive.