I rumors su una possibile storia d'amore sono iniziati dopo che Angelina Jolie e il cantante sono stati paparazzati più volte insieme

Tra le coppie di celebrity che proprio non ci aspettavamo ci sono sicuramente Angelina Jolie e The Weeknd.

I due sono al centro del gossip e hanno scatenato rumors su una possibile storia d'amore dopo essere stati avvistati insieme in quella che è stata definita «una cena romantica».

L'attrice, 46 anni, è stata vista arrivare al ristorante italiano Giorgio Baldi a Santa Monica, in California, durante il fine settimana. Pochi minuti dopo sarebbe arrivato anche il cantante The Weeknd, 31 anni.

I due avrebbero passato un paio d'ore prima di lasciare il ristorante, insieme.

Nonostante al momento né l'attrice né il cantante abbiano confermato la loro possibile relazione, i fan sperano sia nata una nuova coppia.

Ma è davvero così? Scopriamolo!

**Angelina Jolie: «Ecco come ho superato i momenti difficili»**

(Continua sotto la foto)

Angelina Jolie e The Weeknd: è (davvero) nata una coppia?

Angelina e The Weeknd, il cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, sono già stati al centro di simili attenzioni quando, lo scorso giungo, erano stati avvistati insieme proprio nello stesso ristorante.

Ad alimentare i rumors poi anche il loro secondo incontro pochi giorni dopo, il 10 luglio, dove i due erano stati fotografati nuovamente insieme mentre assistevano a un concerto privato a Los Angeles.

E se è vero che più indizi formano una prova, potrebbe allora anche essere vero che tra l'attrice premio Oscar e il cantante di Blinding Lights ci sia qualcosa di tenero.

Se così fosse, si tratterebbe della prima relazione pubblica per Angelina Jolie, dopo il suo divorzio da Brad Pitt nel 2016. Lo stesso vale per The Weeknd, che ha terminato la sua relazione con la modella Bella Hadid nel 2019.

**Quanto costa il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt?**

**Ecco perché Angelina Jolie non ha più avuto una relazione dopo Brad Pitt**

Tuttavia, in occasione della loro prima uscita, le fonti vicine alle due celebrities erano convinte che si trattasse solo di un incontro di lavoro.

Un amico del cantante aveva infatti commentato:

«Chiaramente non stanno cercando di nascondere alla stampa la loro uscita. Abel è decisamente concentrato sul suo desiderio di entrare nel mondo del cinema. Ha la nuova serie HBO in cui recita e non pensa ad altro».

Per di più, The Weeknd e Angelina sono entrambi rappresentati dalla William Morris Endeavour Entertainment, il che potrebbe avvalorare la tesi secondo cui i due si siano incontrati solo per un'innocente cena di lavoro.

A confermare questa versione, un altro insider, che aveva dichiarato che Angelina e The Weeknd sono «semplicemente amici», ma che lui «non ha mai nascosto di avere un’enorme cotta per lei e nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro».

Non ci resta che aspettare e vedere che succederà.

**Non solo Ben Affleck e JLo: 20 star di Hollywood in ottimi rapporti dopo la separazione**