C’è ancora chi, in riunione, apre un taccuino invece dell’app calendario del telefono. Questa abitudine, secondo la psicologia, racconta più di quanto si pensi

La scena è questa: riunione di lavoro, tutti con lo smartphone in mano, schermata del calendario aperta. E poi ci siete voi, che tirate fuori l'agenda con l’elastico e la penna. Qualcuno sorride, vi dà dei nostalgici, forse un po’ “analogici”.

La psicologia, però, racconta un’altra storia. Diverse ricerche recenti su scrittura a mano, memoria e personalità mostrano che continuare ad annotare appuntamenti su carta non è solo una questione di stile, ma il riflesso di un certo modo di pensare e di gestire il tempo.



**Cosa vuol dire (secondo la psicologia) se preferite scrivere a mano e non sul telefono**

Perché preferite ancora il taccuino alle app

In un mondo pieno di app per segnarsi di tutto, persiste una quota sorprendente di persone che si affida ancora all’agenda cartacea. Non è solo abitudine: studi di organizzazione del lavoro mostrano che, in esperimenti con oltre mille partecipanti, chi pianifica su calendari di carta tende a produrre piani più realistici e a portare a termine una percentuale più alta di obiettivi rispetto a chi usa strumenti solo digitali.

La carta obbliga a confrontarsi con uno spazio finito: una pagina, poche righe. Questo vi spinge a selezionare, a chiedervi cosa merita davvero di entrare nella giornata. La psicologia della personalità chiamerebbe tutto questo conscienziosità: tendenza a pianificare, rispettare gli impegni, tenere in ordine il proprio mondo. Non vuol dire che chi usa solo il telefono sia disorganizzato, ma che voi date valore all’atto stesso di scrivere, al “mettere nero su bianco” per fare chiarezza.

**La vostra scrittura è illeggibile? Questo dettaglio affascinante rivela molte cose sulla vostra intelligenza**

(Continua sotto la foto)

Cosa succede nel cervello quando scrivete a mano gli appuntamenti

Una ricerca pubblicata nel 2025 ha mostrato che la scrittura a mano attivi una rete più ampia di regioni cerebrali coinvolte nei processi motori, sensoriali e cognitivi rispetto alla digitazione. I ricercatori spiegano che «la scrittura manoscritta attiva un rete più estesa di regioni cerebrali coinvolte nei processi motori, sensoriali e cognitivi». In pratica, mentre tracciate data, orario e luogo sul taccuino, si accendono insieme mano, vista, percezione del movimento, attenzione e memoria.

Studi di elettroencefalografia pubblicati su riviste come Frontiers in Psychology confermano che scrivere a mano genera schemi di connettività cerebrale più ricchi rispetto alla tastiera. Altri lavori raccolti su PubMed suggeriscono che le informazioni visive e “di movimento” prodotte dal gesto dello scrivere aiutano la formazione dei ricordi e l’encoding di nuove informazioni. Non è un caso che uno studio uscito sul British Journal of Educational Psychology nel 2024 abbia concluso che prendere appunti su carta favorisce un apprendimento migliore rispetto al computer, proprio perché costringe a riformulare e sintetizzare.

Quando trascrivete un appuntamento, di solito non copiate e basta: riscrivete con le vostre parole, magari aggiungete un segno, una freccia, un commento. Questo lavoro di rielaborazione profonda vi porta a ricordare l’impegno anche senza rivedere il taccuino. È un uso molto concreto del famoso “scrivere a mano significato psicologico”: la vostra mente preferisce processare attivamente, non passare in automatico da una notifica all’altra.

Il profilo psicologico di chi resta fedele alla carta (e come usarlo a vostro favore)

Gli psicologi della personalità parlano spesso di Big Five; uno di questi tratti è appunto la conscienziosità. Se annotate ancora tutto a mano, è probabile che in questa dimensione siate piuttosto in alto: amate sapere che cosa vi aspetta, riducete il caos con la pianificazione, tra improvvisare e organizzare scegliete più spesso la seconda opzione. L’agenda fisica vi permette di “vedere” il vostro tempo, di rispettare i limiti della giornata e, paradossalmente, di dire più facilmente qualche no quando la pagina è già piena.

C’è poi lo stile decisionale. Chi compila liste e agende a mano tende a essere un decisore selettivo: il vincolo dello spazio porta a chiedersi se un impegno o un compito meritano davvero di entrare in quello spazio. Alcuni studi parlano di stile “satisficer” più che perfezionista: invece di cercare la soluzione perfetta, cercate quella abbastanza buona, realistica, che sta nella pagina e nella vita. È un modo di proteggervi dal sovraccarico.

Infine c’è la dimensione sensoriale ed emotiva. Molte persone raccontano la scrittura a mano come un piccolo rituale: il rumore della penna, la carta scelta con cura, la propria grafia che cambia a seconda dell’umore. Tenere un taccuino significa spesso ritagliarsi micro-pause offline durante la giornata, momenti in cui il cervello non è bombardato da notifiche.

Naturalmente esiste anche un lato B. Se vi ritrovate a riscrivere più volte la stessa agenda per “farla venire perfetta”, se vi sentite in colpa quando non spuntate ogni voce, se vi sale il panico quando dimenticate il taccuino a casa, forse il bisogno di controllo sta prendendo troppo spazio. Il confine è sottile: lo stesso strumento che vi aiuta a fare ordine può trasformarsi in gabbia.

La chiave, secondo molti psicologi, è usare la vostra “mente da taccuino” come risorsa: affidare alla carta ciò che richiede presenza, scelta, riflessione (appuntamenti importanti, priorità, bilanci di fine giornata) e lasciare al digitale ciò che è solo promemoria tecnico. Così il taccuino resta quello che è nella sua versione migliore: non un oggetto vintage, ma un secondo cervello analogico per una mente strutturata, sensoriale e profondamente riflessiva.