No, non è la trama del film "L'amore non va in vacanza" in cui le due protagoniste (Cameron Diaz e Kate Winslet) si scambiano casa ma si tratta di un'abitudine - dal risvolto decisamente meno romantico - per risparmiare in tempi di crisi

Nel 2025 una vacanza estiva è costata agli italiani circa il 30% in più rispetto al 2019, mentre hotel e strutture ricettive hanno ritoccato i listini di oltre il 40%, secondo i calcoli del Codacons. Non stupisce che, sempre nel 2025, solo il 43% della popolazione sia riuscita a concedersi qualche giorno fuori casa, come rileva l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori.

In questo quadro schiacciato dal carovita, migliaia di famiglie hanno trovato una via d’uscita molto concreta: scambiarsi casa. Non più moda “alternativa”, ma strategia da ceto medio per continuare a viaggiare senza ipotecare lo stipendio. E i numeri dicono che la scelta piace sempre di più agli italiani.

Carovita e diritto alla vacanza: perché lo scambio casa esplode

L’Italia è il Paese perfetto per questo tipo di turismo collaborativo: secondo l’Istat, l’81,6% delle famiglie vive in una casa di proprietà. Un patrimonio immobiliare enorme che, invece di restare chiuso per settimane quando si parte, può trasformarsi in moneta di scambio per altre vacanze.

HomeExchange, la principale community mondiale di scambio casa, conta circa 270 mila abitazioni in oltre 150 Paesi. Nel 2025, spiegano i dati diffusi dalla piattaforma, sono stati completati in Italia 39.400 scambi, contro i 27.100 del 2024: un balzo del 45% che mette il nostro Paese al quarto posto nel ranking globale.

Dietro ai numeri ci sono motivazioni molto concrete. L’alloggio pesa in media fino al 39% del budget di una vacanza, secondo diverse analisi sul turismo. Eliminare quella voce significa liberare risorse per ristoranti, musei, treni, attività con i figli. Non a caso, circa un membro su cinque della community dichiara che senza scambio casa non potrebbe proprio partire.

In Italia, quasi 12 mila persone scelgono ogni anno di scambiare casa, e per il 2026 sono già stati pianificati 14.840 scambi. È il segnale che lo scambio casa non è più un gioco per pionieri, ma una risposta strutturale al caro vacanze.

Come funziona davvero lo scambio casa vacanze (e quanto si risparmia)

Il meccanismo è semplice ma molto diverso da un affitto breve. Tra chi ospita e chi viene ospitato non circola denaro: niente bonifici, niente tasse di soggiorno tra privati, nessuna trattativa sul prezzo della notte. Si paga solo una quota annuale alla piattaforma, circa 175 euro (160 per chi rinnova), e da quel momento gli scambi sono illimitati per 12 mesi. Di fatto il costo di una singola notte in un hotel medio a Roma o Milano.

Gli scambi possono essere reciproci, nello stesso periodo, oppure sfalsati. La flessibilità arriva con i punti, i famosi GuestPoints: ospitate qualcuno a casa vostra e accumulate crediti da usare quando vorrete, magari per un appartamento vista oceano o in pieno centro a New York. Il sistema attenua, pur senza annullarle, le differenze tra chi abita in una grande città appetibile e chi vive in periferia.

Secondo le stime condivise da HomeExchange, il 74% degli iscritti completa almeno due scambi all’anno. Significa ammortizzare l’abbonamento in una o due notti e poi viaggiare, di fatto, a costo alloggio zero. Una madre toscana intervistata in questi mesi racconta di aver risparmiato “almeno mille euro” su una sola vacanza a Manhattan.

Lo scambio casa è anche la chiave per seguire i grandi eventi senza impazzire con i prezzi. Per l’estate 2026, che vedrà i Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico, sono già stati confermati 5.933 scambi nel Nord America, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Il Canada, trainato dalle partite, registra addirittura un +29%. Tra gli italiani che andranno oltre oceano via scambio casa, il 30% arriva dal Lazio, il 24% dalla Toscana e il 14% dalla Lombardia.

In pratica, mentre hotel e affitti brevi schizzano alle stelle nelle città ospitanti, chi si scambia casa può fermarsi più a lungo, con cucina attrezzata, lavatrice e quartiere “vero” fuori dalla porta.

Famiglie italiane, fiducia e prime mosse: a chi conviene scambiarsi casa

La maggior parte degli iscritti italiani viaggia con la famiglia al completo. Nelle case scambiate i bambini trovano giochi, libri, spazio per muoversi; per molti genitori questo fa la differenza rispetto a una camera d’albergo. Diverse famiglie raccontano di frigoriferi riempiti con piatti tipici locali e biglietti con consigli sul quartiere. A volte nascono amicizie che durano anni.

Il successo dello scambio casa, però, si regge su un ingrediente delicato: la fiducia. Le piattaforme lavorano su verifiche documentali dell’identità e dell’indirizzo, recensioni incrociate, assistenza in caso di problemi. Gli esperti di turismo collaborativo ricordano che conviene anche fare la propria parte: non lasciare in casa oggetti di valore, scrivere regole chiare, preparare una piccola guida all’uso di elettrodomestici, differenziata, vicini di riferimento.

Chi lo pratica da anni racconta che episodi spiacevoli sono rari. Capita di trovare una casa meno curata del previsto o un appartamento freddo in inverno, ma parliamo di eccezioni. In compenso, l’atteggiamento medio è di grande rispetto reciproco: molti ospiti lasciano un pensiero, un dolce tipico, un biglietto di ringraziamento.

Conviene a voi se avete una casa vivibile, anche non perfetta, e siete disposte a organizzarla per l’arrivo di estranei. Se vi piace l’idea di vivere un quartiere vero, di cucinare a volte in casa, di restituire lo stesso livello di cura che ricevete. Funziona benissimo per famiglie, coppie che amano soggiorni lunghi, lavoratrici e lavoratori che possono fermarsi qualche settimana in una città diversa.

È meno adatto a chi desidera i servizi dell’hotel 24 ore su 24, a chi vive l’idea di qualcun altro sul proprio divano come un incubo o ha vincoli condominiali rigidi. Tutti gli altri, di fronte ai prezzi delle prossime estati, stanno almeno iniziando a pensarci. E il prossimo scambio potrebbe essere più vicino di quanto immaginiate.