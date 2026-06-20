Salire prima di far scendere, bloccare le porte o fermarsi davanti alle scale mobili: sulla metro di Milano esistono regole non scritte che tutti i pendolari conoscono. Ecco il galateo che aiuta a muoversi come un vero milanese tra banchine affollate e ore di punta.

Ogni giorno la metropolitana di Milano ingoia e risputa fuori centinaia di migliaia di persone nelle ore di punta. Tra un cambio a Cadorna e una corsa a Duomo, bastano tre fermate per capire se appartenete alla tribù dei milanesi o al popolo dei fuorisede spaesati.

Quello che non trovate nel regolamento ATM è un piccolo codice d’onore collettivo: il galateo non scritto che tiene in piedi i flussi, l’umore e, soprattutto, la famosa puntualità cittadina. Le seguenti sette regole non scritte della metropolitana milanese sono il vostro lasciapassare per viaggiare senza gomitate, sospiri esasperati e occhiatacce.

Perché esiste un galateo (non scritto) della metro di Milano

A Milano il tempo è moneta corrente. Ogni secondo rubato sulle scale mobili o davanti alle porte è percepito quasi come un affronto personale. Il risultato è che, nel tempo, si è formato un sistema di regole sociali così interiorizzate da sembrare innate.

Secondo le norme di comportamento diffuse da ATM, l’obiettivo ufficiale è mantenere liberi i passaggi e garantire la sicurezza di tutti. Nella pratica quotidiana questo si traduce in un’ossessione positiva per i flussi: nessun intoppo, nessun blocco, nessuna sosta immotivata. Le regole non scritte della metropolitana milanese sono proprio la traduzione di questo principio.

Le sette regole non scritte nella metropolitana milanese

#1 Tenere la destra sulle scale mobili

Scala mobile affollata: chi sta fermo si mette a destra, chi ha fretta corre a sinistra. È la regola d’oro. Piazzarsi in coppia al centro, magari con trolley e borsoni, è l’errore tipico del turista e scatena immediatamente sospiri, borbottii e qualche “scusi” pronunciato con la tipica inflessione passivo-aggressiva.

#2 Lasciare scendere prima di salire

In banchina non ci si accalca davanti alle porte del vagone. Ci si dispone ai lati, si lascia libero il centro e si aspetta che chi deve scendere lo faccia in pace. Solo dopo si entra, senza spingere. Buttarsi dentro mentre le persone stanno ancora uscendo è considerato peccato capitale, soprattutto nelle ore di punta.

#3 Non fissare nessuno (e mantenere il silenzio)

La metro milanese non è il pullman del paese dove tutti chiacchierano con tutti. Ognuno si fa i fatti propri: libro, telefono, musica, pensieri. Fissare sconosciuti, incrociare insistentemente lo sguardo o, peggio, sbirciare lo schermo altrui è visto come un’invasione di privacy. Stessa sorte per vivavoce, video e messaggi vocali senza cuffie: in pratica, socialità sì, ma solo nelle vostre orecchie.

#4 Cedere il posto a chi ne ha più bisogno

Anche il milanese più in ritardo, di solito, si alza senza fare storie se vede una persona anziana, una donna incinta, qualcuno con stampelle o un genitore con passeggino. Trattenersi seduti fingendo di non vedere è socialmente bollato. Di solito basta lanciare un’occhiata al vagone: se siete giovani, in salute e seduti, chiedervi se qualcuno merita il vostro posto è sempre una buona idea.

#5 Non piantarsi davanti alle porte se non scendete alla prossima

Lo spazio davanti alle porte del vagone è zona di manovra, non salottino. Se mancano ancora due o tre fermate alla vostra, avanzate verso il centro e liberate l’accesso. Chi deve scendere alla prossima non dovrebbe lottare contro zaini, spalle e giacche per guadagnare due centimetri di uscita. Pianificare la discesa con un minimo di anticipo è la versione metropolitana del “pensarci prima”.

#6 Zaini, trolley e monopattini non sono arieti urbani

In piedi in un vagone affollato lo zaino va tolto dalle spalle e tenuto in mano, tra le gambe o comunque il più compatto possibile. Stesso discorso per trolley, borse maxi, monopattini e bici pieghevoli: sono ammessi, ma non devono trasformarsi in ostacoli da superare a slalom. L’idea è occupare solo lo spazio verticale del proprio corpo, niente di più.

#7 Non chiedere “Scusi, scende alla prossima?”

Qui entriamo nel cuore della psicologia milanese. Se qualcuno è davanti alla porta, si presume che sappia perfettamente quando spostarsi per lasciare passare chi deve scendere. La domanda “Scusi, scende alla prossima?” è tollerata solo quando una persona ostacola davvero l’uscita, magari ignorando la regola 5. Negli altri casi suona come mettere in dubbio l’intelligenza dell’interlocutore.

Mini-galateo extra: cinque cose da evitare sempre

Oltre alle grandi sette, ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza nel galateo metropolitana Milano:

- Fermarsi di colpo davanti ai tornelli o in mezzo al corridoio per controllare il telefono. Se dovete orientarvi, accostatevi a lato.

- Occupare due sedili con la borsa quando il vagone è pieno. Lo zaino sul sedile è uno dei gesti più irritanti in assoluto.

- Mangiare cibi molto odorosi in carrozza: panini al salame o kebab alle 8.30 del mattino non rendono felici i vicini.

- Lasciare cartacce, bottigliette o fazzoletti per terra o sui sedili. Tenere i rifiuti in borsa fino al cestino non richiede eroismo.

- Urlare da un capo all’altro del vagone per parlare con amici o colleghi: se vi sentono tutti, state esagerando.

Applicare queste regole è il modo più semplice per confondersi tra i pendolari, rispettare il tempo degli altri e, dettaglio non da poco, far funzionare davvero la metropolitana milanese.