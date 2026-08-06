Cosa comprare da H&M ad Agosto: i fashion must da non farsi scappare
Nel cuore dell'estate, la ricerca del perfetto equilibrio tra comfort, freschezza e stile diventa la priorità assoluta di ogni guardaroba. H&M risponde alla perfezione a questa esigenza con una proposta eclettica perfetta sia per le vacanze che per il rientro in città.
Per chi ama i look rilassati ma sempre curati nei minimi dettagli, i volumi morbidi e le texture naturali sono i veri protagonisti, la scelta non può che ricadere sui pantaloni barrel color panna, arricchiti da una cintura intrecciata brown a contrasto in vita, da mixare con una camicia in cotone sangallo color burro per una resa luminosa e ricercata.
Chi cerca un'alternativa moderna ai soliti shorts può puntare sui bermuda neri in cotone dotati di cintura in vita, perfetti da sdrammatizzare con un top bianco con ricami in pizzo e bottoncini a forma di alamari dal gusto un po' "orientaleggiante".
E per aggiungere un tocco grintoso ai daily look, c'è senz'altro la capiente maxi shopper nera a rete, ideale per portare con sé tutto il necessario dall'alba al tramonto.
Non mancano poi soluzioni sofisticate dedicate alle occasioni speciali e alle serate estive. Per un evento elegante o un invito dell'ultimo minuto, il maxi dress a fiori con fiocco in vita e schiena scoperta, dall'allure eterea e romantica.
Se invece volete puntare su un'estetica più essenziale e minimal, l'abito a portafoglio beige con raffinati dettagli plissé si conferma un investimento sicuro.
A completare la selezione c'è poi l'elegante abito midi in satin color tabacco, una sfumatura calda e senza tempo, da mettere in risalto con un paio di sandali infradito con tacco, il passe-partout definitivo per svoltare ogni mise estiva, provare per credere.
E voi? A quale di questi 10 must have non sapreste proprio resistere?
H&M: i nostri 10 pezzi preferiti per il mese di Agosto
Midi dress a portafoglio con dettagli plissé, H&M
Shopper a rete, H&M
Camicia burro in cotone sangallo, H&M
Pantaloni barrel con cintura a contrasto, H&M
Sandali infradito con tacco midi, H&M
Top in pizzo ricamato, H&M
Shorts neri in cotone a vita alta, H&M
Maxi dress a fiori con fiocco, H&M
Gonna lunga stampa animalier, H&M
Abito midi satin color tabacco, H&M
Credits: 2.hm.com
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