Un midi dress color tabacco, dei pantaloni barrel nella nuance panna passe-partout, una gonna animalier super glam e qualche accessorio stiloso: ecco i pezzi che abbiamo scovato sull'e-commerce di H&M per un guardaroba fresco, ricercato e versatile

Nel cuore dell'estate, la ricerca del perfetto equilibrio tra comfort, freschezza e stile diventa la priorità assoluta di ogni guardaroba. H&M risponde alla perfezione a questa esigenza con una proposta eclettica perfetta sia per le vacanze che per il rientro in città.

Per chi ama i look rilassati ma sempre curati nei minimi dettagli, i volumi morbidi e le texture naturali sono i veri protagonisti, la scelta non può che ricadere sui pantaloni barrel color panna, arricchiti da una cintura intrecciata brown a contrasto in vita, da mixare con una camicia in cotone sangallo color burro per una resa luminosa e ricercata.

Chi cerca un'alternativa moderna ai soliti shorts può puntare sui bermuda neri in cotone dotati di cintura in vita, perfetti da sdrammatizzare con un top bianco con ricami in pizzo e bottoncini a forma di alamari dal gusto un po' "orientaleggiante".

E per aggiungere un tocco grintoso ai daily look, c'è senz'altro la capiente maxi shopper nera a rete, ideale per portare con sé tutto il necessario dall'alba al tramonto.

Non mancano poi soluzioni sofisticate dedicate alle occasioni speciali e alle serate estive. Per un evento elegante o un invito dell'ultimo minuto, il maxi dress a fiori con fiocco in vita e schiena scoperta, dall'allure eterea e romantica.

Se invece volete puntare su un'estetica più essenziale e minimal, l'abito a portafoglio beige con raffinati dettagli plissé si conferma un investimento sicuro.

A completare la selezione c'è poi l'elegante abito midi in satin color tabacco, una sfumatura calda e senza tempo, da mettere in risalto con un paio di sandali infradito con tacco, il passe-partout definitivo per svoltare ogni mise estiva, provare per credere.

E voi? A quale di questi 10 must have non sapreste proprio resistere?

H&M: i nostri 10 pezzi preferiti per il mese di Agosto

Midi dress a portafoglio con dettagli plissé, H&M

Shopper a rete, H&M

Camicia burro in cotone sangallo, H&M

Pantaloni barrel con cintura a contrasto, H&M

Sandali infradito con tacco midi, H&M

Top in pizzo ricamato, H&M

Shorts neri in cotone a vita alta, H&M

Maxi dress a fiori con fiocco, H&M

Gonna lunga stampa animalier, H&M

Abito midi satin color tabacco, H&M

Credits: 2.hm.com