Le temperature si alzano e il tasso di stile scende verticalmente? Questo white dress risolve ogni dubbio!



Primavera ed estate sono il momento ideale per sfoggiare finalmente abiti che durante il periodo invernale vengono "abbandonati" nell'armadio. E in effetti cosa c'è di meglio di un bel vestito per salutare la bella stagione? Non a caso gli abiti sono un grande jolly: li indossi e sei (quasi) pronta per uscire, basta una giacca leggera o una camicia, un paio di sandali o delle ballerine e si esce, senza impazzire tra mille abbinamenti.



Tra tutti i modelli in circolazione ce n'è uno che si candida a diventare la "reginetta" dei look estivi. Mango ha proposto un vestito midi bianco in cotone che è semplicemente perfetto!

Lo ha indossato anche l'attrice Daisy Edgar Jones, protagonista dell'acclamata serie tv "Normal People", tratta dal bestseller romanzo di Sally Rooney.

Al suo arrivo a Cannes, Daisy lo ha proposto con un look daily che potrebbe diventare la perfetta "fashion uniform" dell'estate 2026: maglia leggera legata al collo, ballerina e borsa a mano capiente per portare con sé tutto il necessario!

L'abito bianco di Mango è la sintesi perfetta tra eleganza effortless e praticità: il corpino sagomato e leggermente drappegiato segna il punto vita valorizzando la figura. La lunghezza midi lo rende chic ma non eccessivamente impegnativo, mentre il retro nasconde un dettaglio decisamente "estivo", ovvero il profondo scollo sulla schiena!

Il materiale poi (con una percentuale di oltre l'80% in cotone) lo rende ideale anche nelle giornate più torride della giungla d'asfalto della città. Insomma un "win-win" totale!







La scelta della redazione fashion di Grazia.it è unanime: questo abito midi bianco di Mango è, a tutti gli effetti, l'abito perfetto per l'estate 2026. Noi l'abbiamo giù messo nel carrello, e voi?





