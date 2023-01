La villa dove state realizzate le riprese della docuserie Netflix su Harry e Meghan non è quella dove i duchi di Sussex vivono nella realtà

6 camere da letto, 7 bagni, una palestra, un teatro, un bar, una biblioteca, una sala giochi, una piscina, una guest house, un garage per 5 auto, un orto, un agrumeto, un prato che fa invidia anche ai giardinieri di Wimbledon e persino un pollaio per le uova fresche.

È questa la suntuosa villa di Montecito, a due passi dal centro di Santa Barbara, in California, in cui è stata girata la docu-serie su Harry e Meghan in onda su Netflix.

** Cosa guardare su Netflix **

Harry e Meghan raccontano in prima persona la loro storia, dai primi giorni del corteggiamento fino alle dimissioni dalla famiglia reale e al trasferimento dall'Inghilterra.

A questo punto la domanda sorge spontanea… È la loro abitazione? La risposta è no.

La villa della docu-serie su Harry e Meghan non è quella in cui vivono

(Continua sotto la foto)

Non è qui che vivono i Sussex, anche se la loro vera dimora, un po' più "modesta", acquistata nel 2020, dista solo nove minuti dalla casa dei reali. In effetti la villa in cui sono state girate le riprese ha tutte le caratteristiche per appartenere ad una coppia reale, non c’è da stupirsi quindi che molti spettatori abbiano creduto che quella fosse la loro vera abitazione.

Con le sue ampie vedute sull’Oceano Pacifico, il maestoso soffitto in rovere e gli interni dal design impeccabile, è senza dubbio una casa regale.

Tra le stanze più strabilianti c'è sicuramente il soggiorno, dove la coppia ha ambientato l’intervista, caratterizzato da un ampio spazio dotato di un pianoforte a coda, un gigantesco lampadario e un meraviglioso affaccio sul giardino e su una terrazza con vista mozzafiato.

La cucina è dotata di banconi in marmo e uno spazio per un tavolo da pranzo. Mentre la camera da letto principale si trova al primo piano ed è circondata da porte in vetro che conducono a una terrazza. Il bagno principale ha una vasca da bagno e una cabina doccia in vetro.

Le 5 camere da letto aggiuntive dispongono tutte di terrazze private.

Costruita nel 2006, la tenuta di oltre 4.000 metri quadrati è sul mercato dall'agosto 2021 e da allora il prezzo richiesto non ha subito ribassi e resta fissato a 33,5 milioni di dollari.

Montecito, a est della città di Santa Barbara, è una ricca comunità balneare che ospita alcuni degli immobili più costosi del mondo. Una delle mete preferite dai vip e magnati degli affari, a partire dalla luna di miele di John e Jacqueline Kennedy nel 1953, che ha attirato sempre più star di Hollywood come Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Rob Lowe e Katy Perry e Ariana Grande.

L’annuncio della casa with Ryan Malmsten è pubblicato su Santa Barbara Brokers. Photos by Jim Bartsh.

In questa docuserie senza precedenti, che ha accumulato più tempo di visualizzazioni sul servizio di streaming rispetto a qualsiasi altro documentario durante la sua prima settimana, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro storia d'amore.

Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell'innamoramento e le difficoltà che li ha portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno.

Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa.

La serie non si limita quindi a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri. Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, Harry & Meghan offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia.