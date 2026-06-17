Tra licenze in scadenza e indiscrezioni sul catalogo Netflix, il futuro di Una mamma per amica sulla piattaforma appare incerto

Ci sono serie tv che entrano nelle nostre vite e non se ne vanno più. Una mamma per amica è una di queste.

Per milioni di spettatori in tutto il mondo, le avventure di Lorelai e Rory Gilmore non sono soltanto una serie da guardare, ma un vero e proprio rifugio emotivo da riscoprire ogni anno, soprattutto nei mesi autunnali.

Per questo motivo la notizia che sta circolando nelle ultime ore ha generato una vera e propria ondata di panico tra i fan. Secondo diverse indiscrezioni, Una mamma per amica potrebbe presto lasciare Netflix, la piattaforma che negli ultimi anni ha contribuito a far scoprire (o riscoprire) la serie a una nuova generazione di spettatori.

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno già iniziato a condividere meme, commenti e messaggi disperati all'idea di perdere uno dei comfort show più amati di sempre.

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Perché Una mamma per amica potrebbe lasciare Netflix

A preoccupare i fan è la scadenza degli accordi di licenza che regolano la presenza di molti titoli storici sulle piattaforme streaming.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per l'Italia e Netflix non ha ancora confermato l'eventuale uscita della serie dal proprio catalogo internazionale. Tuttavia, la possibilità che accada ha già acceso il dibattito tra gli appassionati.

Non sorprende: Una mamma per amica continua a essere uno dei titoli più rivisti della piattaforma. A oltre vent'anni dal debutto, il fascino di Stars Hollow resta intatto. Le conversazioni infinite tra Lorelai e Rory, i caffè consumati da Luke's Diner e quell'atmosfera sospesa tra commedia, romanticismo e nostalgia hanno trasformato la serie in un fenomeno senza tempo.

Per molti spettatori, inoltre, Netflix rappresenta ormai la casa naturale di Una mamma per amica. È stata proprio la piattaforma a rilanciare il franchise nel 2016 con Una mamma per amica: Di nuovo insieme, il revival che riportò sullo schermo le protagoniste dopo quasi dieci anni.

Se davvero la serie dovesse lasciare Netflix, non è escluso che possa approdare su un'altra piattaforma streaming. Ma per i fan il punto non è tanto dove poterla guardare, quanto l'idea di vedere interrompersi un'abitudine consolidata negli anni.