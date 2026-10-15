Dalla vitamina C al retinolo, passando per acido ialuronico e ceramidi: cosa inserire nella routine quando la pelle comincia a cambiare

A 25 anni la pelle, generalmente, è ancora nel pieno della sua giovinezza. Non ci sono rughe né cedimenti da correggere, ma può essere il momento giusto per cominciare a prendersene cura con maggiore consapevolezza. «La prevenzione dell'invecchiamento cutaneo normalmente inizia proprio a 25 anni», spiega Patrizia Mazzitelli, Product & Training Director di Eisenberg. Non si tratta di una soglia biologica netta, ma di un’età indicativa intorno alla quale alcuni processi della pelle iniziano lentamente a cambiare: il ricambio cellulare può farsi meno rapido e, con il passare degli anni, la produzione di collagene ed elastina tende a diminuire. Anche la capacità di conservare un’idratazione ottimale può ridursi gradualmente.

Tutto parte con la fotoprotezione

Sono trasformazioni lente, che all’inizio si vedono poco. Per questo la routine dovrebbe essere semplice e ben calibrata. Il primo gesto è la fotoprotezione: una crema solare ad ampio spettro è uno degli strumenti più importanti per limitare il foto-invecchiamento. «Circa l'80% dell'invecchiamento precoce è causato dai raggi UV», ricorda Mazzitelli, una stima che ci fa capire quanto incide sulla pelle l’esposizione solare, pur considerando che l’invecchiamento cutaneo dipende da numerosi fattori. L’SPF, dunque, non dovrebbe essere confinato ai mesi estivi.

I migliori ingredienti da usare dopo i 25 anni: vitamina C e retinolo

Sul fronte degli ingredienti, la vitamina C occupa un posto privilegiato. È un antiossidante che aiuta a contrastare lo stress ossidativo e partecipa ai processi di formazione del collagene; può inoltre contribuire a rendere il colorito più luminoso e uniforme. La sua presenza accanto alla vitamina E e ad altri antiossidanti può rafforzare questo approccio, secondo Mazzitelli. Il retinolo è invece da introdurre con più cautela. «I retinoidi trovano il loro momento ideale di inserimento nella skincare routine proprio intorno ai 25 anni», osserva l’esperta. Non sono indispensabili per tutti, ma possono favorire il ricambio cellulare, migliorare nel tempo texture e imperfezioni e sostenere i processi legati al collagene. Meglio cominciare con poche applicazioni alla settimana e concentrazioni contenute, soprattutto se non si è mai utilizzato un retinoide. In caso di pelle irritata o particolarmente reattiva è preferibile rimandare, mentre in gravidanza i retinoidi topici vanno evitati.

Il ruolo di ceramidi, acido ialuronico, niacinamide, peptidi e acidi esfolianti

Accanto a questi ingredienti più mirati, ce ne sono altri come ceramidi, acido ialuronico e niacinamide che lavorano soprattutto su idratazione e barriera cutanea. Se le ceramidi contribuiscono a mantenere integra la funzione protettiva, l’acido ialuronico aiuta a trattenere l’acqua, mentre la niacinamide può sostenere la barriera e contribuire a riequilibrare il sebo e l’aspetto del colorito. Peptidi e acidi esfolianti possono completare la routine, ma non sono necessariamente il punto da cui partire. I primi sono studiati per il possibile ruolo nel sostenere alcune funzioni cutanee; i secondi aiutano a rimuovere le cellule superficiali, migliorando luminosità e uniformità. Il vero rischio, a questa età, è semmai la sovrapposizione. «Introdurre troppi prodotti contemporaneamente è uno degli errori più frequenti intorno ai 25 anni», avverte Mazzitelli. Una combinazione aggressiva di retinoidi, esfolianti e scrub può irritare la pelle e alterarne temporaneamente la barriera. Meglio inserire un prodotto alla volta, lasciando alla pelle il tempo di adattarsi.

I migliori ingredienti da usare dopo i 25 anni: molto dipende dall’incarnato

Le esigenze cambiano poi a seconda dell’incarnato. Una pelle grassa o mista può orientarsi verso formule leggere e ingredienti capaci di aiutare a gestire sebo e imperfezioni; una pelle secca avrà maggiore beneficio da sostanze idratanti e lipidiche; una pelle sensibile richiederà invece formule essenziali e un approccio particolarmente graduale. E non va dimenticato ciò che sta appena sotto il viso come collo e décolleté. Anche queste zone meritano la stessa attenzione, a cominciare dalla protezione solare. A 25 anni non serve una strategia d’assalto né un arsenale di cosmetici. Una buona protezione dai raggi UV, una barriera cutanea in equilibrio e pochi ingredienti scelti con criterio possono essere una base più che sufficiente. Il resto può aspettare.

I prodotti consigliati

Trattamento rigenerante globale, agisce sui principali segni dell’invecchiamento, aiutando a contrastare rughe, perdita di elasticità e disidratazione. La sua formula con Retinolo incapsulato, Ceramidi, Vitamina C e Olio di Borragine favorisce una pelle più liscia e levigata, rafforzandone la barriera cutanea.

Studiata per lenire, idratare e aiutare la pelle sensibile e reattiva a ritrovare equilibrio, ha una texture fresca, leggera e fondente che accompagna la pelle verso una sensazione di maggiore comfort quotidiano, senza appesantire.

La formula combina Retinolo Puro allo 0,10% con Acetyl Tetrapeptide-2, un peptide biomimetico, e un sistema di ingredienti di supporto che comprende Acido Ialuronico, glicosaminoglicani, olio di camelina, derivati dell'oliva e Vitamina E.

Siero viso anti-age dalla texture leggera e a rapido assorbimento, ha una formula che combina Acqua Attiva di Vino dell’Abruzzo e acido ialuronico, insieme a un estratto di alghe ad effetto lifting, estratto di echinacea e complesso anti-pollution.

Delicato ma efficace e ricco di nutrienti, questo detergente iconico è diventato un elemento essenziale nelle routine di skincare di tutto il mondo.

Acqua micellare dalla formula minimalista e senza profumo aggiunto, con soli 7 ingredienti e composta per il 96% da ingredienti di origine naturale, rimuove delicatamente impurita e trucco da viso, occhi e labbra, rispettando anche le pelli più sensibili.

Contiene Estratto di Zaﬀerano MILACE, Vitamina C Stabilizzata ed Elastina Marina Idrolizzata che funge da booster anti-età, ripristinando idratazione, elasticità e compattezza.

Questo siero con azione antietà e antiossidante è pensato per levigare l'incarnato, correggendo linee sottili e rughe. Arricchito con vitamina C, stimola il rinnovamento cellulare. È clinicamente provato anche su pelli sensibili.

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