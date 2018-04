Da The Good Fight (da The Good Wife) a Station 19 (da Grey's Anatomy), passando per Better Call Saul (da Breaking Bad): dieci serie tv spin-off da vedere

Vi è mai capitato di essere addicted a una serie tv tanto da non averne mai abbastanza?

E di aver sofferto alla sua ultima puntata sapendo di star chiudendo un capitolo della vostra vita televisiva che avete amato?

Se sì, la parola d'ordine diventa spin-off, ovvero le serie tv che nascono dalle serie tv di successo portando su un binario parallelo la vita di uno o più dei suoi protagonisti.



È il caso di The Good Fight, degna erede di The Good Wife che merita di essere vista, e di almeno altre nove serie spin-off da vedere o recuperare, nel caso ve le foste perse lungo la strada.

The Good Fight, da The Good Wife

Ci troviamo un anno dopo gli eventi del finale di «The Good Wife».

Ora Diane Lockhart è mentore della giovane avvocatessa Maia, con cui viene travolta da un'enorme truffa finanziaria: la prima vede scomparire i suoi risparmi, mentre la seconda distrutta la sua reputazione.

Si trovano quindi ad abbandonare Lockhart, Decker, Gussman, Lee, Lyman, Gilbert-Lurie, Kagan, Tannebaum & Associati per unirsi allo studio legale Lucca Quinn di Chicago.

In onda su TimVision

Young Sheldon, da The Big Bang Theory

Alla scoperta dell'infanzia di Sheldon Cooper, uno dei nerd-geni protagonisti di «The Big Bang Theory», che a nove anni già frequentava il liceo.

Questo nonostante la situazione non facile in famiglia, tra una madre fissata con la religione, un padre alcolizzato e due fratelli che non fanno altro che tormentarlo.

In onda su Infinity

Star Trek: Discovery, da Star Trek

«Star Trek» è la saga di fantascienza più amata e longeva.

Questa è l'ultimo titolo del franchise, ambientato dieci anni prima degli eventi della serie tv originale.

Al centro le avventure della nave stellare USS Discovery, guidata dall'ufficiale Michael Burnham, in viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà.

In onda su Netflix

Station 19, da Grey's Anatomy

Ambientato a Seattle, segue la quotidianità di un gruppo di vigili del fuoco della Stazione 19.

Per loro non solo salvataggi difficili e a volte pericoloso, ma anche una vita personale non sempre facile da affrontare e gestire.

In onda su FoxLife

Better Call Saul, da Breaking Bad

A due anni di distanza dai fatti raccontati in «Breaking Bad», ritroviamo l'ormai ex avvocato Saoul Goodman in Nebraska, dove lavora in una pasticceria in un centro commerciale, sotto falsa identità.

Quando torna a casa non può fare a meno di pensare al passato, quando cercava di affermarsi come avvocato penalista con il suo nome legale, ovvero James McGill.

In onda su Netflix

The Originals, da The Vampire Diaries

Niklaus Mikaelson, un ibrido appartenente alla famiglia dei vampiri originali, torna a Mystic Falls, città che con i suoi fratelli contribuì a costruire prima di essere costretti a fuggire dal padre che dava loro la caccia.

Una volta tornato scopre che il mondo delle creature sovrannaturali è ora nelle mani di Marcel, vampiro da lui stesso trasformato secoli prima.

Le streghe, guidate da Sophie Deveraux, stipulano un patto con lui per poterlo eliminare e poco dopo, ad aiutare Klaus, torneranno in città anche il fratello Elijah e la sorella Rebekah.

In onda su Netflix e Mediaset Premium

Private Practice, da Grey's Anatomy

In «Grey's Anatomy» la dottoressa Addison Montgomery aveva perso la corsa per diventare primario del Seattle Grace Hospital.

Qui la vediamo trasferirsi a Los Angeles, dove accetta l'offerta di lavoro dei suoi ex compagni di università Sam e Naomi Bennett, che hanno aperto una clinica privata chiamata Oceanside - Wellness Group.

In onda su FoxLife

The Blacklist: Redemption, da The Blacklist

Un gruppo di criminali della lista di Raymond 'Red' Reddington uniscono le forze e creano una squadra di mercenari, con l'obiettivo di riscattarsi dopo aver causato così tanti danni.

Alla guida la brillante e astuta Susan 'Scottie' Hargrave e con lei Tom Keen (apparentemente suo figlio), Matias Solomon (letale assassino), Nez Rowan (criminale laltamente qualificata) e Dumont (hacker).

A loro il compito di risolvere problematiche che i governi non osano affrontare.

In onda su FoxCrime

NCIS: Los Angeles, da NCIS: Unità anticrimine

In questo caso si tratta di una catena di spin-off, perché lo stesso «NCIS: Unità anticrimine» è quello di «JAG: Avvocati in divisa».

Anche in questo caso vediamo all'opera il distaccamento di Los Angeles del Naval Criminal Investigative Service, agenzia della Marina degli Stati Uniti d'America che si occupa di ogni caso criminale o investigativo che riguarda la Marina (esclusa la Guardia Costiera) e il corpo dei Marines.



In onda su Rai2

Law & Order: Special Victims Unit, da Law & Order: i due volti della giustizia

È uno dei tanti spin-off di «Law & Order», ma quello più longevo e di successo (con all'attivo ben 19 stagioni).

Anche qui ogni episodio racconta un caso, affrontato sia dal punto di vista delle indagini che del processo, ma al centro ci sono crimini sessuali.

La squadra dei poliziotti è guidata dalla carismatica detective Olivia Benson.



In onda su FoxLife, Mediaset Premium e Top Crime.