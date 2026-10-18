Tra nostalgia e romanticismo, ecco tre serie tv cult che ci fanno venire voglia di restare sul divano quest'autunno

L'autunno è arrivato e, insieme ai primi maglioni, è arrivata anche quella voglia di trascorrere qualche serata sul divano a riguardare le vostre vecchie serie tv preferite.

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Perché, per quanto le piattaforme di streaming continuino a proporci nuove uscite, ci sono storie a cui torniamo sempre volentieri. Conosciamo già i personaggi, ricordiamo quasi tutte le battute e sappiamo perfettamente come andrà a finire. Eppure, in qualche modo, riescono ancora a conquistarci.

Non solo: alcune serie tv, poi, sembrano avere un legame speciale con l'autunno.

Saranno i paesaggi delle piccole cittadine americane, le atmosfere malinconiche o semplicemente i ricordi che associamo alla prima volta che le abbiamo guardate. Fatto sta che, quando le temperature cominciano a scendere, tornare in certi luoghi immaginari diventa quasi un piccolo rituale.

Ecco allora tre serie tv perfette da riguardare in autunno, tra grandi amori, misteri e personaggi che ci sembrano ormai vecchi amici.

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Una mamma per amica

Se esistesse una capitale televisiva dell'autunno, probabilmente sarebbe Stars Hollow.

La cittadina immaginaria del Connecticut in cui vivono Lorelai e Rory Gilmore sembra fatta apposta per questa stagione: strade alberate, caffetterie accoglienti, feste di paese, tazze di caffè fumante e una quantità impressionante di maglioni.

Andata in onda dal 2000 al 2007, Una mamma per amica racconta il rapporto tra una madre e una figlia, ma anche le amicizie, i primi amori e le piccole complicazioni della vita quotidiana.

Il suo punto di forza è proprio questo: riesce a rendere interessanti anche le cose più semplici, grazie a dialoghi brillanti, personaggi eccentrici e un'atmosfera familiare.

Tra tutte le serie tv da recuperare in questo periodo, è probabilmente quella che più di ogni altra riesce a trasmettere la sensazione di essere tornati a casa.

Twin Peaks

Per chi preferisce un autunno decisamente più misterioso, invece, la destinazione perfetta è Twin Peaks.

Creata da David Lynch e Mark Frost, la serie debutta nel 1990 e si apre con il ritrovamento del corpo di Laura Palmer, una giovane ragazza apparentemente perfetta, sulle rive di un fiume.

L'arrivo dell'agente dell'FBI Dale Cooper dà inizio a un'indagine che porterà alla luce i segreti di una cittadina dove niente è davvero come sembra.

Ma a rendere Twin Peaks una delle serie tv più affascinanti da riguardare in autunno è soprattutto la sua ambientazione.

Boschi di conifere, nebbia, pioggia, diner illuminati e tazze di caffè diventano parte integrante di una storia sospesa tra thriller, soprannaturale e atmosfere surreali. Una serie che, a più di trent'anni dal debutto, conserva intatto il suo fascino inquietante.

Dawson's Creek

C'è qualcosa di particolarmente autunnale anche nelle storie ambientate a Capeside, la cittadina immaginaria del Massachusetts dove crescono Dawson, Joey, Pacey e Jen.

Andata in onda dal 1998 al 2003, Dawson's Creek è una delle serie tv simbolo della fine degli anni '90, capace di raccontare le emozioni dell'adolescenza con un'intensità che oggi conserva un irresistibile sapore nostalgico.

Le passeggiate lungo il fiume, i pomeriggi dopo scuola, le case affacciate sull'acqua e le conversazioni infinite su amore e amicizia creano un'atmosfera romantica e leggermente malinconica. E poi ci sono i triangoli amorosi, le prime delusioni, le amicizie che cambiano e quella sensazione di avere tutta la vita davanti, senza sapere ancora bene cosa farne.

Riguardarla oggi significa anche ritrovare una versione più giovane di noi stessi, insieme alle emozioni che certe storie riescono a risvegliare.