Il nuovo film su Harry e Meghan racconta il primo anno dopo il matrimonio, la gravidanza, le difficoltà di fondere due culture diverse e due famiglie

È in arrivo un nuovo film su Meghan Markle e il principe Harry. A fare da file rouge la loro storia d'amore dopo il matrimonio.

Il film infatti è stato prodotto dal canale televisivo americano Lifetime TV come sequel del film Harry & Meghan: A Royal Romance.

Mentre questo primo film raccontava in modo leggermente romanzato la cronologia della relazione tra Harry e Meghan, dal loro primo appuntamento al buio fino al loro matrimonio fiabesco, la versione del 2019, dal titolo Harry & Meghan: Becomin Royal, si concentrerà sul primo anno dopo le nozze.

Secondo il comunicato stampa rilasciato da Lifetime TV, il film si concentrerà sulle nuove dinamiche familiari della royal couple raccontando come i due siano riusciti a fondere insieme le loro famiglie e le loro culture diverse.

«I valori fondamentali di Harry e Meghan sono messi alla prova mentre cercano di trovare l'equilibrio tra onorare le tradizioni reali e rimanere fedeli alle loro credenze».

Il film andrà in onda il 27 maggio alle ore 20 (orario americano).

(Continua sotto la foto)





La presunta faida tra Meghan Markle e Kate Middleton verrà smentita

La sceneggiatrice Scarlett Lacey ha parlato con Vanity Fair del film e ha confermato che gli invitati al Royal Wedding dello scorso maggio, tra cui Oprah Winfrey, i Beckham e i Clooneys, faranno sicuramente parte del film; e ha anche aggiunto che, sebbene i tabloid abbiano alluso a una profonda spaccatura tra Meghan e la cognata Kate Middleton, il film esplorerà la relazione positiva delle due donne.

Il film tratterà anche della gravidanza di Meghan Markle «E cosa significhi per due persone iniziare una nuova vita insieme».

«Forse ciò che sorprende è quanto il film racconti delle vere emozioni umane della vicenda - ha detto Lacey - Non eravamo solo interessati agli aspetti presentati dai tabloid: questi personaggi sono persone reali che vivono in circostanze straordinarie in un momento cruciale della loro vita».

Charlie Field e Tiffany Smith sostituiranno Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley, gli attori che hanno interpretato la coppia nel film dello scorso anno.

Charlie Field è un attore dai capelli rossi in ascesa, i cui crediti includono la serie Genius, mentre Tiffany Smith (nella foto qui sopra) è apparsa in piccoli ruoli su Jane the Virgin e Supernatural.