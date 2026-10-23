Un enorme studio su oltre 380 mila persone mostra che la differenza di felicità tra coppie e single non dipende solo dall’amore: conta anche quanto il vostro territorio è organizzato intorno alle coppie.

Nel 2026 uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista di psicologia ha analizzato i dati di 382.078 adulti in Gran Bretagna e ha confermato un dato noto: chi è in coppia è, in media, più soddisfatto della propria vita rispetto ai single. Ma gli autori hanno aggiunto un tassello inatteso.

La grande novità non riguarda il rapporto di coppia in sé, bensì la mappa. Il vantaggio delle coppie sui single cambia a seconda di dove si vive, di quante persone intorno a voi sono in relazione e delle norme sociali locali su famiglia e singletudine. In pratica, il codice postale entra ufficialmente nell’equazione della felicità.

Coppie più felici dei single, ma il contesto conta

Gli psicologi parlano di soddisfazione di vita come della valutazione globale che ognuno dà alla propria esistenza, su una scala che va dal “per niente” al “molto” soddisfatto. In questo studio, in tutta la Gran Bretagna, chi era in una relazione romantica riportava livelli più alti di soddisfazione rispetto ai single.

La differenza media era di circa mezza deviazione standard. Tradotto: un “salto” paragonabile a quello che si osserva tra chi ha un lavoro e chi è disoccupato, o tra chi gode di una buona salute e chi ha una salute precaria. Un effetto tutt’altro che minuscolo.

Già altre ricerche avevano mostrato che il “premio di coppia” non è identico ovunque, variando tra paesi e regioni. Qui, però, il focus si sposta sul contesto locale: quartieri, distretti, territori concreti in cui si svolge la vita quotidiana.

Lo studio su 382 mila persone: cosa dice davvero

I dati arrivano dal BBC Big Personality Test, compilato online tra il 2009 e il 2011. Ogni partecipante indicava se era o meno in una relazione intima e valutava la propria soddisfazione di vita su una scala da 1 a 7. I ricercatori hanno poi calcolato, per ognuno dei 379 distretti britannici, la percentuale di persone in relazione: si andava da circa il 55% in un quartiere di Londra a quasi l’80% in un distretto come Bolsover.

Dopo aver tenuto conto di età, genere, istruzione, lavoro, reddito, salute, tratti di personalità e di alcune caratteristiche del territorio (ricchezza, densità abitativa, età media, orientamento politico, religiosità), è emerso il fattore chiave: nei distretti con più persone in relazione, il divario di soddisfazione tra coppie e single è molto più grande.

Dove il tasso di relazioni era più basso, il vantaggio delle coppie era di circa 0,49 deviazioni standard. Nelle zone “piene di coppie” saliva a 0,63, un aumento di quasi il 29%. A trainare questo allargamento non erano i single più infelici, ma le coppie più soddisfatte nei contesti in cui la coppia è la norma. La soddisfazione dei single restava sorprendentemente stabile, che vivessero circondati da altre coppie o in territori con più persone sole.

Un’analisi separata su 52.836 residenti di Londra, suddivisi in 218 distretti postali, ha mostrato lo stesso schema su scala ancora più “di quartiere”.

Norme sociali, politica, religione: dove i single pagano di più

La storia cambia quando entra in gioco il clima culturale. Gli autori hanno osservato che il divario di benessere tra coppie e single tende ad allargarsi nei distretti più poveri, più religiosi e con un voto più marcato per l’uscita dall’Unione Europea nel referendum sulla Brexit, cioè in contesti relativamente più conservatori.

Qui il “gap” non cresce perché le coppie stanno meglio, ma perché i single riportano livelli di soddisfazione più bassi. Non sono state misurate direttamente le opinioni sulla singletudine, ma gli studiosi ipotizzano che conti l’atteggiamento verso chi non è in coppia: quanto è considerato “normale” restare single, soprattutto dopo una certa età. Come spiegano, le norme relazionali regionali possono influenzare il modo in cui le persone valutano la propria vita.

Se pensiamo all’Italia, l’immagine viene spontanea. In un piccolo paese molto cattolico, a quarant’anni senza partner, le domande di rito (“Allora, quando ti sistemi?”) sono una colonna sonora fissa. In un quartiere universitario di una grande città, la stessa situazione anagrafica è quasi banale. È l’idea di adattamento persona-contesto: si sta meglio quando il proprio stile di vita si incastra con le aspettative dell’ambiente. E questo vale anche al contrario, per le coppie che vivono in luoghi dove tutto - eventi, politiche abitative, agevolazioni fiscali - è pensato a misura di nucleo familiare.

Tra città e paesi: cosa vi riguarda davvero (e i limiti dello studio)

Che cosa farne, quindi, se siete single o in coppia in Italia? Il messaggio non è “mettetevi insieme e trasferitevi in un quartiere di famiglie” né “scappate dal vostro paese”. I dati sono correlazionali: non permettono di dire se siano le norme locali a rendere più felici le coppie o se siano le coppie più soddisfatte a scegliere certi territori. Gli autori hanno provato a ridurre questo dubbio guardando solo a chi vive ancora nella zona in cui è cresciuto, ma il punto resta aperto.

Il campione, inoltre, era auto-selezionato (persone che fanno volontariamente un test di personalità online), in maggioranza donne, e i dati hanno ormai più di quindici anni. Eppure il quadro che emerge è coerente con altre ricerche sul ruolo del contesto nel benessere psicologico.

Per chi è single in ambienti fortemente “di coppia”, una possibile lettura è liberatoria: se vi sentite fuori posto, il problema potrebbe essere in parte il fit con il contesto, non un difetto personale. Può valere la pena cercare reti sociali e spazi dove la singletudine adulta non è vista come un provvisorio incidente di percorso.

Per chi è in coppia, sapere che una fetta della propria soddisfazione dipende anche dal territorio può evitare di attribuire al partner tutta la responsabilità della propria felicità, nel bene e nel male. La domanda interessante, per noi, è quale sarebbe la mappa se si ripetesse lo stesso studio tra regioni italiane, tra capoluoghi e provincia. In attesa di quei dati, possiamo almeno guardare con occhi diversi al quartiere in cui viviamo e alle regole implicite che assegna a coppie e single.