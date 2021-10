Due le iniziative promosse da Golia e Lifegate per diffondere la consapevolezza che tutelare e rispettare l’ambiente è un dovere di tutti: una in Amazzonia, l'altra alle porte di Roma. Ma la natura prenderà il sopravvento anche a Milano, tra opere di street art e installazioni visive 3D

C'è il desiderio di diffondere una maggior consapevolezza sul ruolo fondamentale degli alberi per il Pianeta al centro del progetto che vede Golia e Lifegate, insieme, in due iniziative (più una) a tutela dell'ambiente.

La prima oltreoceano, volta a prendersi cura del Polmone Verde della Terra. Si chiama “Foreste in Piedi” e punta alla tutela di 1,5 milioni di mq di foresta nell’Amazzonia brasiliana, attraverso attività di monitoraggio, vigilanza, sensibilizzazione ed educazione ambientale in un’area che lo Stato ha dato in concessione d’uso alle 27 famiglie della comunità di San Pedro.

Il secondo progetto trova la sua realizzazione in Italia con la riforestazione urbana di “Collina Tilli”. Sarà realizzata la copertura vegetale su un’area di circa 2.000mq con un intervento di piantumazione di 30 piante arboree autoctone di piccole dimensioni che daranno vita a un nuovo bosco “lecceta” nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, a Roma.

Ad avviare, in concreto, la forestazione dell’area, sono stati l’Amministratore Delegato di Perfetti Van Melle, Corrado Bianchi, e l’Amministratore Delegato di LifeGate, Enea Roveda, nel corso di un evento tenutosi proprio nella Riserva.

Bianchi e Roveda (nella foto di apertura) hanno messo a dimora la prima delle numerose piante che andranno a ricreare il valore paesaggistico ed estetico-ricreativo dell’area, ripristinando una zona di filtro naturale per l’assorbimento della CO2 e realizzando zone per scopi educativi con specie arboree autoctone.

I riflettori sui temi della tutela del Pianeta e del suo patrimonio si spostano da Roma a Milano, grazie a due imponenti installazioni nel cuore della città.

Una dello street artist francese Scaf, che ha firmato un murales in corso Garibaldi e tradotto con il suo stile pittorico tridimensionale e d’impatto l’invito di Golia a prendersi cura di tutte le forme di vita sulla Terra, in particolare le più fragili ed in via di estinzione.

La seconda, visibile dal 16 ottobre in via Dante, in cui protagonista è un’esplosione di natura in 3D a ricordare alla città e ai suoi abitanti che abbracciare la causa ambientale è un dovere di tutti.