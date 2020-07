Trussardi continua la collaborazione con giovani talenti della moda e creativi. Scoprite la nuova capsule creata dalle sorelle Giulia e Camilla Venturini

Una mini baguette e un mini bauletto, borse dalle forme iconiche già presenti nell’archivio della maison Trussardi dagli anni 80, vengono riviste, attualizzate e rese super cool dall’occhio unico e personale delle sorelle Giulia e Camilla Venturini.





Nella foto le sorelle Giulia e Camilla Venturini





Già collaboratrici del brand, grazie all’esperienza di Archive+N°1, e ben note al pubblico attento per il loro marchio personale di borse minimal irresistibili Medea, Giulia e Camilla portano la loro visione nella creazione dei due nuovi modelli di baguette e bauletto: colori brillanti, la presenza costante di dettagli rosso fuoco e l’ispirazione ad alcuni film di Fellini, Pasolini e Comencini.





Realizzate in pelle martellata, le borse concepite in versione mini risplendono di tonalità pop accese, come il rosso e l’avorio, l’azzurro cielo, il viola orchidea e il nero, mentre il logo con levriero ovale, introdotto da Nicola Trussardi negli anni 70 come simbolo di eleganza, raffinatezza e dinamismo, diventa protagonista.





La capsule collection Giulia e Camilla Venturini x Trussardi sarà disponibile a partire da inizio luglio in selezionati punti vendita e su Trussardi.com.