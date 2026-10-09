Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Settimana di compleanni importanti, novità nel mondo dell’intimo, pigiami che fanno venire voglia di restare a letto e collaborazioni ad alto tasso di moda. Tra capsule speciali e anniversari da festeggiare, c’è spazio anche per la solidarietà, quella che ci piace raccontare e che, soprattutto, scalda il cuore. Ecco le nostre Fashion Pills della settimana! #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e arriva nei negozi la Collezione 2 della collab tra JIL SANDER e Oliver Peoples





(Courtesy of Press Office)

Il minimalismo cambia forma, almeno quando si parla di occhiali. Jil Sander e Oliver Peoples tornano a collaborare con una seconda collezione firmata da Simone Bellotti, direttore creativo della maison. Tre nuovi modelli, uno in titanio e due in acetato, giocano con volumi arrotondati, linee morbide e proporzioni inaspettate. Interessante soprattutto il lavoro sulle montature, che seguono i lineamenti del viso quasi fossero disegnate su misura. Realizzati artigianalmente in Giappone, con lenti prodotte in Italia, gli occhiali esplorano anche il colore, tra trasparenze, sfumature e contrasti. Un piccolo esercizio di design da indossare ogni giorno. L'eccellenza è servita.

#JILSANDERxOliverPeoples





Fashion Pills: martedì e una borsa contro la fame nel mondo





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Una borsa può fare la differenza? Michael Kors ci crede e, in occasione del World Food Day, rinnova il suo impegno contro la fame con Watch Hunger Stop, l’iniziativa nata nel 2013 insieme al World Food Programme delle Nazioni Unite. Protagonista della campagna 2026 è una tote in cotone 100% riciclato, decorata con un’illustrazione dell’artista Christina Zimpel, i cui profitti saranno destinati al programma alimentare. Intanto, in Sri Lanka, il progetto ha già contribuito alla ristrutturazione di dieci cucine scolastiche e al sostegno di 1.500 agricoltori e fornitori di pasti, con l’obiettivo di migliorare l’alimentazione di 250mila bambini. Perché la moda può anche nutrire il futuro.

#MichaelKorsXWorldFoodDay





Fashion Pills: mercoledì, sostegno e volume racchiusi nel nuovo reggiseno di Tezenis





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Da sempre Tezenis lavora alla ricerca di nuove soluzioni per valorizzare le forme femminili, mettendo il comfort al primo posto. L’ultima novità è Natural Lifting Plus, il reggiseno che amplia la celebre linea Natural Lifting con un effetto push-up ancora più generoso. Il segreto è nelle coppe graduate, studiate per sostenere e valorizzare il décolleté con naturalezza, e nella microfibra morbida e senza cuciture, che accompagna ogni movimento. Anche la palette si rinnova: accanto ai classici nero, phard e caramello arrivano le sfumature golosissime fondente e crema di latte.

#NaturalLiftingPlusByTezenis





Fashion Pills: giovedì e Charlotte De Witte diventa Global Ambassador di G-Star





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Il denim balla a ritmo techno più che mai! G-STAR sceglie Charlotte de Witte, DJ e producer belga tra i nomi più influenti della musica elettronica, come nuova Global Brand Ambassador. Una collaborazione pluriennale che inaugura un nuovo capitolo per la collezione femminile del marchio, tra silhouette più fluide e un’attitudine grintosa. Si comincia con Own the Arc, la campagna che celebra il ritorno degli iconici jeans Arc, con Charlotte de Witte che conquista, gradino dopo gradino, l’Arco di Trionfo di Parigi.

#GSTARXCharlotteDeWitte





Fashion Pills: venerdì e la collezione pigiami "Altrove" by Dalfilo

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Il piacere di restare in pigiama, magari un po’ più a lungo del previsto. Dalfilo, brand italiano di biancheria per la casa, presenta Altrove, la sua prima collezione di pigiami, pensata per rendere ancora più piacevoli i momenti di relax domestico. Camicia e pantaloni in morbido percalle di cotone lavato, Made in Italy, declinati in quattro tonalità: caffellatte, grigio perla, militare e blush. Il dettaglio più carino? Le proprie iniziali ricamate sulla manica. Una piccola coccola da concedersi ogni giorno.

#PigiamaPartyByDalfilo





Fashion Pills: sabato e tutte le novità di Roberta, dal 1975





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Chi non ricorda il celebre lato B di Roberta? Un’immagine entrata nella storia della pubblicità italiana, insieme a un marchio che dal 1975 ha attraversato mode e generazioni. Oggi Roberta cambia passo e si dà allo sport, debuttando nell’activewear con una linea dedicata a yoga, Pilates e fitness. Il corpo resta al centro del racconto, questa volta tra leggings, movimento e nuove abitudini. E il famoso lato B? Dopo cinquant’anni, è ancora pronto a far parlare di sé.

#IlLatoGiustoDiRoberta





Fashion Pills: domenica e Lola Casademunt celebra i suoi anni con l'"Archive Edit" piu' bello di sempre





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Quarantacinque anni e il gusto di farsi notare è sempre lo stesso. LOLA CASADEMUNT festeggia a Milano, tra le atmosfere del Rumore Bar e la musica di Luna Lionne, figlia di Rossy de Palma. Nato nel 1981 dalla creatività di Lola Casademunt e oggi guidato dalla figlia Maite, il marchio spagnolo celebra il suo compleanno con The Archive Edit (nella foto, uno dei look) una capsule FW26 che pesca nel guardaroba di famiglia. Animalier, colori accesi e stampe dal carattere mediterraneo.

#LolaCasademuntAnniversary