Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Le feste iniziano a farsi sentire e anche la moda si lascia contagiare dall’atmosfera natalizia. Tra suggestioni glamour, idee regalo fuori dal coro, celebrazioni importanti e iniziative che fanno bene al cuore, ecco le news da non perdere questa settimana.

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la versatilità della capsule eyewear "Devotion Foundation" di Dolce & Gabbana

Credits: Courtesy of Press Office

Quando la moda incontra uno dei prodotti make-up che non possono mancare nel nostro beauty case, lo sguardo si veste di nuove, versatilissime sfumature. L’intuizione di Dolce&Gabbana per l’Autunno/Inverno 2026 è infatti quella di reinterpretare i suoi modelli di occhiali più iconici ispirandosi alla palette cromatica dei fondotinta della Maison (fenomenali, by the way). Dal bianco perlato al cipria, passando per il beige, il rosa e il marrone, ce n’è per tutti i gusti e per tutti gli incarnati. Le nuove nuance vestono silhouette oversize, ovali e cat-eye dal fascino rétro, impreziosite dall’iconico Cuore Sacro, ormai parte integrante dell’immaginario estetico della Maison.

#DevotionFoundation

Fashion Pills: martedì e “Indomita” di LaMilanesa, una borsa dal forte valore simbolico

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Grazia.it ama i progetti concreti, soprattutto quando la moda prende posizione. Proprio come “Indomita”, la nuova borsa di LaMilanesa pensata per sensibilizzare sul tema della salute mentale e della prevenzione della violenza fisica e psicologica. Il progetto nasce in collaborazione con TUCONOI ETS, associazione impegnata in percorsi di educazione, ascolto e sostegno, alla quale sarà devoluta parte del ricavato delle vendite. Un accessorio che ci piace non solo per ragioni di stile.

#Indomita

Fashion Pills: mercoledì, Valsport celebra la bellezza dell’imperfezione con “Imperfetta”

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Pensateci bene: e se fosse proprio l’imperfezione a rendere speciale un accessorio artigianale? Il brand Valsport, forte di oltre un secolo di savoir-faire italiano, presenta “Imperfetta”, la nuova sneaker dal gusto rétro e dalle linee essenziali. Realizzata a mano, conserva volutamente quelle piccole irregolarità che rendono ogni esemplare unico. La sua particolarità? Con il passare del tempo il pellame si ammorbidisce e si modella, acquisendo un carattere sempre più personale, fino a diventare nostra al cento per cento. E un applauso alla golosissima palette cromatica: Latte, Coffee e Caramel.

#Imperfetta

Fashion Pills: giovedì, il Natale irriverente di Pietro Terzini x OVS

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Quest’anno, sotto l’albero, mettiamoci anche una buona dose di ironia. A suggerircelo è Pietro Terzini, artista dalla penna tanto riconoscibile quanto tagliente, che firma la capsule natalizia di OVS. Dalle felpe che invocano “More Kindness” (e noi non potremmo essere più d’accordo) alle tazzine da caffè che dichiarano “I’m Very Stressed”, la collezione è un concentrato di idee regalo decisamente poco convenzionali. Il pezzo da non farsi sfuggire? Il Christmas Jumper rosso con la scritta “Love is Great”, disponibile dal 7 dicembre e realizzato a sostegno di Save the Children.

#PietroTerziniXOVS

Fashion Pills: venerdì e Momonì e il fascino dell’Opera Dressing

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Si sa, durante le feste possiamo sempre osare un po’ di più con look scintillanti, velluti preziosi e suggestioni rubate alle grandi serate a teatro, dove glamour e cultura si incontrano. È proprio questo l’immaginario a cui attinge Momonì per la seconda edizione di “Opèra”, la capsule delle feste ispirata alle atmosfere sontuose di luoghi come il Teatro La Fenice di Venezia. Velluto, seta, fili lurex, perline in vetro e paillettes incontrano, a sorpresa, il denim. Il mio pezzo del cuore? La giacca in velluto ricamato color arancia candita (la vedete in foto), da indossare con un paio di jeans o una gonna in seta. Perché relegare tanta bellezza alle sole occasioni speciali? Indossiamola anche tutti i giorni, fiere di sfoggiare un look unico nel suo genere.

#OperaDressing

Fashion Pills: sabato e la magia del Natale firmata Frey Designer Village

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E se per una volta la corsa ai regali di Natale si trasformasse in una giornata di puro divertimento da trascorrere in famiglia? Fino al 6 gennaio, Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village si trasformano in altrettanti, scenografici uffici postali di Babbo Natale, con allestimenti firmati dall’illustratrice Mery Saporito e La Iaia. Tra shopping, laboratori di calligrafia, decorazione di biscotti, masterclass di make-up e persino una pista di pattinaggio sul ghiaccio (a Valdichiana), le occasioni per tornare un po’ bambini non mancano. E per chi, come me, non ha un particolare talento nell’arte di impacchettare i regali, in tutti e tre i Village il servizio di confezionamento è gratuito!

#ChristmasShopping

Fashion Pills: domenica, cento anni di eleganza British con Holliday & Brown

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Cravatte, foulard e piccoli accessori annodati al collo: il guardaroba maschile non è mai stato così intrigante anche per noi donne. A celebrare questa tendenza è Holliday & Brown, storico marchio dal DNA squisitamente British, parte del Gruppo Mantero, con il secondo drop della capsule dedicata al suo centenario. Stampe floreali e geometriche d’archivio si tingono di nuance più intense e vestono cravatte, stole, bandane e sciarpe in seta, lana e cashmere. Una piccola anticipazione? Il brand ha già in serbo una proposta tutta al femminile. Stay tuned!

#HollidayAndBrown