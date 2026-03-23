Colori vivaci, tessuti leggeri e silhouette fresche e cool: questi abiti di Zara sono tutto quel che ci serve per affrontare la nuova stagione con lo stile giusto

La primavera, iniziata giusto pochi giorni fa, bussa già alle ante del nostro armadio chiedendo di aprirle e di permetterle di rivoluzionare tutti i nostri look.

E chi siamo noi per dirle di no? Con la bella stagione la nostra preferenza ricade soprattutto su vestiti e vestitini di ogni lunghezza e genere: la scelta più easy e veloce per non perdere tempo a studiare abbinamenti particolari e il tutto senza che il glamour ne risenta minimamente, anzi! Basta aggiungere solo gli accessori giusti, una bella giacca et voilà, il gioco è fatto.

Su quali modelli di abiti orientarsi per non sbagliare? Per trovarli abbiamo perlustrato in lungo e in largo l'e-commerce del colosso spagnolo Zara e scovato questi tesori.

Mini, midi o maxi. A tinta unita o a fantasia. Con bottoni dorati o con dettagli cut-out. Impreziositi da ricami floreali o inserti in pizzo. Giocati su nuance vitaminiche o pastello. Dalla silhouette over o più sciancrata.

Eh sì, come capirete, c'è solo l'imbarazzo della scelta: non vi resta che farvi tentare dalla nostra selezione e puntare il vostro, ops, i vostri preferiti!

Vestiti di Zara per la primavera ne abbiamo? Eccone 11 che vi svolteranno i look

Minidress azzurro con ricami floreali, ZARA

Abito a tubino con cintura, ZARA

Abito chemisier a righe, ZARA

Maxi dress a fiori, ZARA

Abito lungo a pois con balze, ZARA

Abito satin con cut-out e dettagli in pizzo, ZARA

Abito midi con cintura, ZARA

Abito in denim con zip, ZARA

Minidress color burro con maniche a pallocino, ZARA

Abito in pizzo avorio, ZARA

Abito in popeline azzurro, ZARA

Credits: zara.com