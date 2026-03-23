11 abiti di Zara perfetti per dare il benvenuto alla primavera
La primavera, iniziata giusto pochi giorni fa, bussa già alle ante del nostro armadio chiedendo di aprirle e di permetterle di rivoluzionare tutti i nostri look.
E chi siamo noi per dirle di no? Con la bella stagione la nostra preferenza ricade soprattutto su vestiti e vestitini di ogni lunghezza e genere: la scelta più easy e veloce per non perdere tempo a studiare abbinamenti particolari e il tutto senza che il glamour ne risenta minimamente, anzi! Basta aggiungere solo gli accessori giusti, una bella giacca et voilà, il gioco è fatto.
Su quali modelli di abiti orientarsi per non sbagliare? Per trovarli abbiamo perlustrato in lungo e in largo l'e-commerce del colosso spagnolo Zara e scovato questi tesori.
Mini, midi o maxi. A tinta unita o a fantasia. Con bottoni dorati o con dettagli cut-out. Impreziositi da ricami floreali o inserti in pizzo. Giocati su nuance vitaminiche o pastello. Dalla silhouette over o più sciancrata.
Eh sì, come capirete, c'è solo l'imbarazzo della scelta: non vi resta che farvi tentare dalla nostra selezione e puntare il vostro, ops, i vostri preferiti!
Vestiti di Zara per la primavera ne abbiamo? Eccone 11 che vi svolteranno i look
Minidress azzurro con ricami floreali, ZARA
Abito a tubino con cintura, ZARA
Abito chemisier a righe, ZARA
Maxi dress a fiori, ZARA
Abito lungo a pois con balze, ZARA
Abito satin con cut-out e dettagli in pizzo, ZARA
Abito midi con cintura, ZARA
Abito in denim con zip, ZARA
Minidress color burro con maniche a pallocino, ZARA
Abito in pizzo avorio, ZARA
Abito in popeline azzurro, ZARA
Credits: zara.com
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