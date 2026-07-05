Sta spopolando sui social il Biscoff bronde, colpi di sole caldi e morbidi pensati per le castane. Perché promette un effetto da vacanza con pochissima manutenzione?

Il video di un balayage color biscotto che gira da settimane su TikTok ha già fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Il nome è tanto goloso quanto preciso: Biscoff bronde, il nuovo colore caldo dell’estate pensato per chi vuole illuminarsi senza trasformarsi in bionda totale né passare la stagione chiusa in salone.

L’idea di base è semplice: colpi di sole morbidi, solo pochi toni più chiari della vostra base naturale, in una sfumatura caramello che ricorda il famoso biscotto Biscoff. Il risultato è quel tipo di chioma “cara”, lucida e tridimensionale, ma sorprendentemente facile da gestire.

Cos’è il Biscoff bronde (e perché non è un semplice bronde)

Il bronde classico, spiegano i coloristi di Schwarzkopf, è il mix tra castano e biondo con passaggi delicati, studiato per una ricrescita morbida. Il Biscoff bronde parte da lì e alza la temperatura: la sfumatura diventa più calda, biscottata, “candlelit”, come se i capelli fossero illuminati da una candela.

La hairstylist australiana Emma Russell, che ha battezzato il trend nel suo salone di Sydney mentre offriva biscotti Biscoff alle clienti, lo descrive come più caldo di un teddy bronde, ma più soft e naturale dei rame intensi tipo cowboy copper. Non è rosso, non è biondo platino. È un castano illuminato da riflessi caramello, pochi toni più chiari della base, a basso contrasto.

Niente stacco netto tra radice e lunghezze, niente bande bionde aggressive. Le ciocche chiare si fondono al colore naturale, soprattutto intorno al viso, con quell’effetto “ho passato un mese al mare” ma senza danni da vacanza infinita.

Perché il Biscoff bronde conquisterà i feed quest’estate

Il motivo è facile da capire: unisce due desideri molto attuali, capelli sani e colore dall'effetto luxury a bassa manutenzione.

Le passerelle e i red carpet spingono da tempo verso nuance calde e naturali. Pensate alla Jessica Alba dei primi Duemila, ai bronde miele di Beyoncé, o alle versioni più recenti e soft di Sofia Richie e Jennifer Lopez: basi castane avvolte da riflessi dorati impossibili da localizzare con precisione.

Il Biscoff bronde è la versione 2026 di questa estetica. È perfetto con l’abbronzatura italiana, non indurisce i lineamenti, non rischia l’effetto “giallo freddo” che sulle carnagioni olivastre spegne il viso. E, dettaglio non da poco, permette di diradare parecchio le sedute in salone.

A chi sta bene il Biscoff bronde

Secondo L’Oréal Paris il bronde, nelle sue varianti, sta particolarmente bene alle basi castano chiaro e castano medio, perché illumina l’incarnato senza stravolgerlo. Il Biscoff bronde accentua questo effetto: i riflessi caramello scaldano la pelle e mettono in risalto occhi scuri e hazel.

Su capelli castano scuro o quasi neri il risultato è più soft, ma molto chic: non si punta a diventare bionde, si lavora su 2-3 toni di differenza per creare profondità e luce. Serve qualche seduta in più, ma l’effetto finale resta naturale.

Anche le bionde possono adottarlo, al contrario: invece di schiarire ancora, si aggiunge un velo di biscotto sulle lunghezze per evitare il biondo piatto e dare quell’aria lived-in che funziona benissimo su bob e lob.

Il trend è amico dei capelli mossi e ricci. Le curve del fusto fanno rimbalzare la luce e ogni ricciolo diventa una sfumatura diversa di biscotto. Ma anche sui liscissimi, con un taglio scalato morbido, l’effetto è quello di una chioma “glossy” molto editoriale.

Come chiedere il Biscoff bronde al parrucchiere

Limitarsi a dire “vorrei il Biscoff bronde” potrebbe non bastare, soprattutto se il vostro salone non vive su TikTok. Meglio arrivare preparate alla consulenza.

Primo passo: portare foto di riferimento. Jessica Alba e Beyoncé dei primi anni 2000, o le versioni più recenti e calde di Sofia Richie e J.Lo, sono ottimi esempi di bronde biscotto. Indicate ciò che vi piace: la morbidezza della radice, il contorno viso più luminoso, l’assenza di righe nette.

Poi spiegate così: «Vorrei un bronde caldo effetto biscotto, con colpi di sole morbidi e sfumati, solo due o tre toni più chiari della mia base. Niente contrasti forti, ricrescita morbida e luce soprattutto intorno al viso». Aggiungete sempre lo storico dei vostri capelli: mai colorati, vecchie meches, decolorazioni, henné.

Su capelli naturali il parrucchiere può usare una tinta ad alta schiaritura in balayage, evitando decolorazioni estreme. Su chi ha già schiariture o biondo pieno, spesso serve un lavoro di “riempimento” per ridare profondità caramello. Se la base è molto scura, il professionista potrebbe “ammorbidire” leggermente il colore di fondo prima di inserire i colpi di sole, per non creare righe.

Manutenzione: quanto è davvero low‑maintenance

Rispetto a un biondo pieno, che chiede ritocchi radice ogni 4-6 settimane, il Biscoff bronde è molto più rilassato. La maggior parte dei coloristi consiglia un gloss o tonalizzante ogni 8-12 settimane per tenere il caramello lucido e calibrato, mentre i colpi di sole veri e propri possono essere ritoccati due o tre volte l’anno.

La routine a casa fa il resto. Servono uno shampoo delicato per capelli colorati, una maschera idratante una volta a settimana, un termoprotettore prima di phon e piastra. In estate, meglio aggiungere un prodotto con filtri UV e risciacquare sempre i capelli dopo mare e piscina per limitare l’effetto sbiadito.

Gli errori da evitare: improvvisare a casa con tinte troppo fredde “cenere” che spengono completamente il biscotto, abusare di shampoo viola se il vostro colore non è davvero troppo giallo, chiedere schiariture eccessive in una sola seduta perdendo il famoso low contrast.

Curando questi dettagli, il Biscoff bronde resta lucido, morbido e pieno di riflessi fino all’autunno, mentre l’agenda del salone finalmente respira un po’.