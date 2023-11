Il motivo? Ne abbiamo trovati almeno 3: sono bellissime, sono in linea con i trend di stagione e si abbineranno alla perfezione con tutti i vostri look autunnali

Che Zara sia una fonte pressoché inesauribile di ispirazione per i nostri outfit day&night non è certo una novità. E sì, è altrettanto vero che quando capitiamo nella sezione dei nuovi arrivi sull'e-commerce del brand ci viene sempre una pazza pazza voglia di acquistare tutto.

Vi abbiamo già condiviso la nostra wish list del mese di Novembre ma oggi entriamo più nello specifico con una categoria che noi tutte amiamo particolarmente: le scarpe, ossia l'accessorio che ci consente di trasformare qualsiasi look in un lampo.

Sbirciando sul sito del colosso spagnolo ci siamo innamorate di tante varianti diverse ma, screma che ti screma, siamo riuscite a individuare 11 modelli assolutamente imprescindibili per costruire uno stile favoloso everyday nel corso della stagione fredda.

Si spazia dalle slingback con dettaglio gioiello da portare indistintamente su mise più eleganti o più casual, agli immancabili stivali texani che non accennano a perdere appeal. E ancora ballerine in velluto, Mary Jane con dettaglio mesh, pumps metallizzate con fiocco e sandali con tacco scultura per le occasioni speciali, stringate maschili con suola carrarmato e molto altro ancora.

Che cosa aspettate a scegliere le It shoes di Zara con cui affrontare al meglio la stagione fredda?

Slingback con applique dorata ZARA

Stringate con suola chunky ZARA

Pumps metallizzate con fiocco ZARA

Ballerine in velluto con cinturino ZARA

Pumps animalier con kitten heels ZARA

Clogs con borchie ZARA

Stivali texani ZARA

Mules con fiocco in velluto ZARA

Mocassini in vernice con tacco midi e dettaglio catena ZARA

Sandali silver con tacco scultura ZARA

Mary Jane a rete ZARA

