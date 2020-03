Da mettere in wishlist (e nel carrello dell' e-shop) subito!

In queste giornate non è facile pensare alle "frivolezze", vi capiamo bene. Ma abbiamo tutti voglia, ogni tanto, di concederci un pizzico di bellezza per rendere queste giorni un po' più leggere.

Tra i tanti pensieri, di sicuro c'è quello, ottimista, di poter in futuro (speriamo non troppo lontano) tornare a uscire e goderci la nostra vita fatta di mille impegni.

Ecco perché un po' di shopping online (o anche solo prepararci una shopping list mentale) può darci una mano.



(*** Shopping online: ecco come funziona con decreti e ordinanze ***)



Alzi la mano chi, ad esempio, non ha pensato subito alla parola scarpe?

La tentazione guardando lo shop online di Zara è forte! Nella loro sezione Scarpe, infatti ci sono tutti i modelli must have della Primavera Estate 2020 che, speriamo, potremmo indossare tra non molto, terminata la quarantena.

Stivaletti ma anche sneakers modello chunky, mocassini impreziositi da perle e applicazioni, sandali estivi e modelli a sabot: ci sono tutti le scarpe di tendenza del momento.

Se avete voglia di ritagliarvi un po' di tempo per voi e fare un po' di shopping online (o anche solo sognare), date un'occhiata alla nostra selezione con le 10 scarpe di Zara della Primavera Estate 2020 da non perdere!

Stivaletti in pelle verniciata con tacco alto, ZARA

Ballerina aperta sul tallone bicolor, ZARA

Sneakers chunky, ZARA

Sandalo con tacco alto e maxi plateau effetto vernice, ZARA

Mocassino con perle e piccole applicazioni, ZARA

Sabot infradito in pelle, ZARA

Scarpe aperte sul tallone con tacco e dettaglio in rete, ZARA

Sandali infradito con listini alla caviglia e tacco, ZARA

Zeppe in corda con inserti effetto scamosciato, ZARA

Ciabattina piatta a fasce incrociate, ZARA