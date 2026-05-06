Cosa comprare da Zara nel mese di Maggio: 10 pezzi cool e "accessibili" da non farsi scappare
Il segreto per un guardaroba estivo perfetto? No, non serve spendere una fortuna, ma saper scovare i pezzi giusti al momento giusto. La selezione di capi e accessori di Zara che abbiamo preparato per il mese di Maggio è la "prova provata" che possiamo essere incredibilmente cool senza svuotare il portafoglio: una proposta che mixa sapientemente i pezzi "hot di stagione" e prezzi che definiremmo affordable, rendendo le ultime tendenze alla portata di tutte. Se siete anche a voi alla ricerca di uno stile fresco, sofisticato e assolutamente di tendenza, questa wish list che farà al caso vostro.
Si parte con un maxi dress satin, dalla silhouette fluida e femminile: da indossare di giorno con delle semplici ballerine ma che può trasformarsi all'occorrenza anche nel perfetto "occasion dress", soprattutto se mixato con dei sandali preziosi e una pochette da sera.
Parlando di bluse, si spazia dalla camicetta leggera munita di volant per chi non riesce a fare a meno a un pizzico di romanticismo everyday, alla classica popeline shirt, un capo intramontabile e "salva-look" per eccellenza.
Un altro must di cui non potrete più fare a meno? La gonna midi color panna con cintura in rafia incorporata, assolutamente perfetta per elevare lo stile quotidiano senza nemmeno doversi impegnare troppo.
Parlando di accessori, ci siamo innamorati di una collana statement dorata con maxi fiori, della ballerine color cuoio, i sandali con listini incrociati e una borsa di paglia che urla subito "estate".
Pronte a scegliere i vostri "mai più senza" della bella stagione?
*** Scoprite anche i nostri fashion crush del mese ***
Zara: 10 must have da comprare a Maggio
Abito midi in denim, ZARA
Sandali con listini incrociati, ZARA
Camicia azzurra in popeline, ZARA
Jeans a righe, ZARA
Tracolla in rafia, ZARA
Blusa con volant, ZARA
Gonna midi con cintura incorporata, ZARA
Ballerine color cuoio, ZARA
Maxi dress satin, ZARA
Collana oro con charms floreali, ZARA
Credits: zara.com
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