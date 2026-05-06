Che inizio mese sarebbe senza la nostra lista piena zeppa di primizie fashion favolose da acquistare? Un Maggio decisamente "sottotono", no? Ma tranquille, la nostra wish list è pronta: eccola qui!

Il segreto per un guardaroba estivo perfetto? No, non serve spendere una fortuna, ma saper scovare i pezzi giusti al momento giusto. La selezione di capi e accessori di Zara che abbiamo preparato per il mese di Maggio è la "prova provata" che possiamo essere incredibilmente cool senza svuotare il portafoglio: una proposta che mixa sapientemente i pezzi "hot di stagione" e prezzi che definiremmo affordable, rendendo le ultime tendenze alla portata di tutte. Se siete anche a voi alla ricerca di uno stile fresco, sofisticato e assolutamente di tendenza, questa wish list che farà al caso vostro.

Si parte con un maxi dress satin, dalla silhouette fluida e femminile: da indossare di giorno con delle semplici ballerine ma che può trasformarsi all'occorrenza anche nel perfetto "occasion dress", soprattutto se mixato con dei sandali preziosi e una pochette da sera.

Parlando di bluse, si spazia dalla camicetta leggera munita di volant per chi non riesce a fare a meno a un pizzico di romanticismo everyday, alla classica popeline shirt, un capo intramontabile e "salva-look" per eccellenza.

Un altro must di cui non potrete più fare a meno? La gonna midi color panna con cintura in rafia incorporata, assolutamente perfetta per elevare lo stile quotidiano senza nemmeno doversi impegnare troppo.

Parlando di accessori, ci siamo innamorati di una collana statement dorata con maxi fiori, della ballerine color cuoio, i sandali con listini incrociati e una borsa di paglia che urla subito "estate".

Pronte a scegliere i vostri "mai più senza" della bella stagione?

*** Scoprite anche i nostri fashion crush del mese ***

Zara: 10 must have da comprare a Maggio

Abito midi in denim, ZARA

Sandali con listini incrociati, ZARA

Camicia azzurra in popeline, ZARA

Jeans a righe, ZARA

Tracolla in rafia, ZARA

Blusa con volant, ZARA

Gonna midi con cintura incorporata, ZARA

Ballerine color cuoio, ZARA

Maxi dress satin, ZARA

Collana oro con charms floreali, ZARA

Credits: zara.com