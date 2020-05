A caccia di un abito nuovo per salutare l'arrivo dell'estate? Ecco 10 vestiti nuovissimi dall'e-shop di Zara

Cosa c'è di meglio di un abito nuovo per concedersi un boost di buonumore ed energia? Se anche voi, una volta indossato un vestito speciale vi sentite subito più belle, uniche e irresistibili, beh, siete in buona compagnia.

Abiti: i vestiti scontati di Zara, Mango e H&M

E cosa ne direste di dare un'occhiata alle novità online per cercare il modello perfetto per voi? Il sito di Zara, ad esempio, nella categoria dedicata, ha in serbo per noi molti nuovi vestiti perfetti per salutare l'estate con stile.

Ce n'è per tutte: per chi preferisce gli abiti lunghi e romantici, quelli corti con maniche a sbuffo in stile Eighties a pois o a fiori, assolutamente di tendenza questa stagione. Ci sono i vestiti in pizzo macramé perfetti per le belle giornate da trascorrere all'aria aperta o i modelli con ricami per celebrare un'occasione speciale.

Date un'occhiata ai 10 vestiti di Zara per l'estate selezionati per voi:

Abito midi arricciato in vita con ricami , ZARA

Minidress in stampa floreale con maniche a sbuffo, ZARA

Abito midi con collo rotondo e applicazione in pizzo, ZARA

Midi dress a vita alta con scollo a cuore e bottoncini, ZARA

Abito midi attillato con scollo "halter", ZARA

Mini abito drappeggiato con stampa a pois, ZARA

Abito chemisier floreale, ZARA

Abito midi in tessuto goffrato con drappeggio in vita, ZARA

Abito midi con bretelline e motivo a nido d'ape sul davanti, ZARA