È tempo di fare veri affari sui nostri shop online del cuore. Come? Semplice: collezionando gli abiti più cool di stagione ma a prezzi scontati. Ecco i modelli da non lasciarsi scappare!

Tra le (poche) note positive della quarantena c'è il fatto che dopo aver fatto decluttering dei capi superflui e aver sistemato per bene il nostro guardaroba, siamo prontissime per una nuova sessione di shopping (rigorosamente online, ovvio!).

Su cosa investire subito? Ma sugli abiti più cool di stagione, che domande! Molti dei quali - fortuna vuole - sono in sconto sugli e-commerce che adoriamo di più, complici i mid season sale promossi in questo periodo dell'anno (vi avevamo già allertato delle promozioni in corso su Mango). Ma anche brand come Zara, H&M, & Other Stories, Topshop, Bershka e tanti altri ancora.

I modelli su cui orientarsi per andare a "botta sicura" e da sfruttare in mille occasioni diverse? Le proposte sono molteplici e vengono incontro a tutte le esigenze di stile.

Dai raffinati wrap dress agli abitini mini freschi e leggeri, declinati su stampe a pois o a fiori. Dalle varianti in pizzo super romantiche agli chemisier in cotone perfetti per i vostri daily look.

Pronte a farvi tentare?

Midi dress lilac & OTHER STORIES (27 euro)

Credits: stories.com

Minidress a fiori ZARA (19,95 euro)

Credits: zara.com

Abito plissé MANGO (39,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Abito in maglia BERSHKA (9,99 euro)

Credits: bershka.com

Midi dress a fiori TOPSHOP (42 euro)

Credits: topshop.com

Abito corto a pois STRADIVARIUS (12,99 euro)

Credits: stradivarius.com

Abito con applique VERO MODA su Zalando (53,95 euro)

Credits: zalando.it

Wrap dress PULL&BEAR (14,99 euro)

Credits: pullandbear.com

Chemisier H&M (17,99 euro)

Credits: hm.com

Abito in pizzo J CREW (134,12 euro)

Credits: jcrew.com