Comodi e cool gli zaini sono entrati di diritto tra gli accessori di cui non possiamo più fare a meno: ecco le versioni da avere in primavera

Fino a qualche stagione fa erano perlopiù un vezzo fashion sul look di qualche influencer.

Oggi invece zaini e zainetti sono entrati davvero a far parte del quotidiano e rispondono alle esigenze di stile e comodità di tutte noi.

Sì, perchè è proprio la loro praticità a convincerci fino in fondo nello sfoggiarli a più non posso. Se poi sono anche belli, anzi bellissimi, meglio ancora, no?

Le versioni più cool della primavera 2019? Si va dai classici modelli in pelle matelassé o in velluto, a quelli più particolari perfetti per garantire l'effetto "wow" anche alla mise più semplice: pitonati, con ricami floreali, a tinte arcobaleno, metallizzati, con frange boho e chi più ne ha più ne metta.

Pronte a scegliere il vostro?





