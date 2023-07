In cerca di un nuovo vestito a pois per l’estate? In questa mini selezione ne trovate 7 che vorrete subito anche voi.

Passano le stagioni, cambiano le tendenze ma di una cosa possiamo essere sicure: un vestito a pois avrà sempre un posto in prima fila nella nostra cabina armadio, specialmente d’estate.

Tra fiori, righe e quadretti in questo periodo abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, ma se anche a voi gli abiti dalle stampe colorate fanno sempre battere il cuore, anche un vestito a pois non potrà assolutamente mancare nella vostra wishlist estiva.

In versione black & white (o blue&white) per un look elegante e raffinato adatto anche alle ricorrenze speciali, con pois dai colori vitaminici per dare un tocco più frizzante agli outfit di tutti i giorni: in circolazione si trovano proposte per ogni esigenza di stile.

Corti, midi, maxi: i fashion brand sembrano essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda e anche per questa nuova stagione hanno inserito nelle collezioni SS23 un’infinità di modelli pensati per ogni occasione.

E noi abbiamo già messo gli occhi su almeno un paio di abiti a pois destinati a diventare il nuovo jolly del nostro guardaroba (e che saranno la nostra ancora di salvezza anche in vista di matrimoni, cerimonie e altri party estivi).

I più belli da indossare con o senza tacchi? Eccone 7 femminili e super chic.

Mai senza...abito a pois: 7 modelli per l'estate

SAINT LAURENT Vestito a pois con dettaglio cut-out

Credits: farfetch.com

CAROLINA HERRERA Abito midi a pois con lo scollo quadrato

Credits: modaoperandi.com

POLO RALPH LAUREN Abito in chiffon a pois

Credits: farfetch.com

ZARA Vestito a pois dalla lunghezza midi con le spalline sottili

Credits: zara.com

H&M Abito corto drappeggiato a pois

Credits: 2.hm.com

SLEEPER Abito lungo in viscosa marrone con pois bianchi e una fila di bottoni

Credits: the-sleeper.com

Foto in apertura: GettyImage