Paillettes, ruches, frange scintillanti...pronte per la notte più glamour dell'anno?

Capodanno è alle porte. Avete già trovato il look perfetto per l'occasione? Se la risposta è no, fantastico: siete capitate proprio nel posto giusto!

Che scegliate una cena in casa con gli amici più intimi o una serata sfavillante nel nuovo locale cool che ha aperto in città, una cosa è certa: la parola d'ordine per una serata speciale come questa è brillare!

Del resto se non sfoggiamo un abito prezioso il 31 Dicembre, sarà difficile trovare un'occasione più adatta negli altri 364 giorni dell'anno, non trovate?

Vestiti per Capodanno 2020

I modelli davvero top da non lasciarsi scappare quest'anno? Ne abbiamo selezionati 11 che ci hanno letteralmente fatto perdere la testa e che, ne siamo certe, conquisteranno anche voi.

Lungo o corto, rosso o nero, con paillettes luccicanti o in tessuto metallizzato: scegliete il vostro preferito ed esibitelo con orgoglio!

Vestito paillettes Capodanno MANGO

Credits: shop.mango.com

Vestito nero paillettes Capodanno ZARA

Credits: zara.com

Vestito rosso Capodanno TOPSHOP

Credits: topshop.com

Vestito corto Capodanno MANTÙ

Credits: mantu.it

Vestito metallizzato Capodanno PRIMARK

Credits: primark.com

Vestito paillettes Capodanno TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Vestito lungo Capodanno & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Vestito rosso Capodanno SWING

Credits: zalando.it

Vestito nero Capodanno SILVIAN HEACH

Credits: silvianheach.com

Vestito paillettes Capodanno PLEASEDONTBUY signed by TWINSET

Credits: pleasedontbuy.com

Vestito per Capodanno BERSHKA

Credits: bershka.com