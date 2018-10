Abbiamo selezionato per voi i più bei knitted dress per affrontare i primi freddi!

Ottobre è arrivato e con lui la necessità di vestirsi e coprirsi di più.

Ma possiamo noi “Grazia Girls” rinunciare alla femminilità? Giammai!

Ecco dunque che il trend degli abiti in maglia ci viene in soccorso con proposte calde, avvolgenti e super ricercate in tanti modelli.

Alcuni, sembrano maxi maglioni...







(Credits: Callahan).

Altri sono abitini più strutturati e disegnati.







(Credits: Claude Pierlot Paris).

Il comun denominatore è però sempre lo stesso: la maglia, lavorata con filati in lana o cachemire più o meno pesante.

Se vi abbiamo convinto e non vedete l’ora di acquistare il vostro knitted dress per l’autunno - inverno, non perdetevi la nostra carrellata di abiti in maglia per ogni occasione!





(Credits: Kocca).

Sportivo ed elasticizzato l'abito di Kokka con zip e volant frontali.





(Credits: Net-a-Porter)

Non ci sono vie di mezzo per Jacquemus: Un maxi abito richiede un maxi spacco.





(Credits: Net-a-Porter)

L'abito di Joseph è un maxi pullover verde army.





(Credits: Maje)

La proposta di Maje è bon ton, in perfetto stile parisienne.





(Credits: Ottodame)

L'abito in maglia di Ottodame ha maxi righe nei colori dell'autunno.





(Credits: Patrizia Pepe)

Tagli asimmetrici e logo a vista per Patrizia Pepe.





(Credits: Sandro)

L'abito in maglia di Sandro è in verde petrolio con corpino attillato e gonna a ruota.





(Credits: Matchesfashion)

Ancora righe per l'abito in maglia di Sonia Rikyel.





(Credits: Zara)

Classica ed essenziale la proposta knitted di Zara.