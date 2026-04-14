Come abbinare vestiti e sandali in questa stagione? Ecco 5 idee look dallo street style da cui lasciarsi ispirare.

Sono due pezzi chiave del guardaroba della bella stagione e adesso che la primavera è arrivata possiamo finalmente tornare a sfoggiarli insieme: in questo periodo dell’anno vestiti e sandali si confermano una delle nostre più grandi certezze.

Soluzione ideale in quei giorni in cui si va di fretta o si è a corto di idee, vestiti e sandali sono quel sodalizio vincente capace di risolvere a occhi chiusi qualsiasi dilemma fashion.

E basta solo selezionare l’abito giusto e abbinarlo ai propri sandali preferiti, per riuscire ad ottenere in poche e semplici mosse un look ad altissimo tasso di glamour.

Ne sanno qualcosa le trend setter che non se lo so fatte ripetere due volte e già al primo accenno di sole hanno iniziato a sfoggiare questa combo h24, dandoci prova del fatto che può rivelarsi una scelta azzeccata dall’alba al tramonto.

Come trovare gli abbinamenti giusti? Ecco 5 idee look dallo street style per essere eleganti con vestiti e sandali.

5 look dallo street style per essere eleganti con vestiti e sandali

Avete presente quei mini dress in satin che fino ad ora avete indossato sotto a cardigan caldi e avvolgenti e insieme a collant e stivali? Questa primavera potete rispolverarli e sceglierli per dar vita a dei look monocromatici più freschi e leggeri. Cosa vi serve? Un abito marrone, dei sandali con il cinturino dello stesso colore, una cintura in vita e una borsa a mano en pendant.

Tra i grandi pilastri del guardaroba primaverile c’è anche lui, lo chemisier. Sceglietene uno bianco dalla lunghezza midi: indossato con due grandi must-have della stagione, i sandali infradito con kitten heel e una borsa a sacchetto, danno vita alla perfetta uniforme quotidiana.

In una stagione in cui i pois la fanno da padrone dappertutto, anche un abito con questa stampa non può mancare nella cabina armadio. Indossato con un paio di sandali con i listini sottili e sopra un blazer dal fit oversize risulta adatto davvero a qualunque occasione.

Un’altra idea per essere eleganti con vestiti e sandali? Non c’è niente di meglio di un tubino a stampa floreale, da indossare con uno spolverino leggero, e dei sandali a fiori con il tacco alto, per dare ufficialmente il benvenuto alla primavera.

Se, invece, avete un debole per gli abiti in stile boho, sceglietene uno in pizzo con ruches e volant. Abbinato a una cintura in formato maxi marrone, a dei sandali con la suola in legno e il tacco largo e a una borsa a mano coordinata, dà vita a un perfetto outfit boho-chic.

Foto: GettyImage