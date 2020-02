La primavera vi sembra ancora lontana? Questi abiti a fiori romantici e chic sono pronti a farvi cambiare idea in un lampo.

Li amiamo anche d'inverno, ovvio. Ma, si sa, gli abiti a fiori sono un vero e proprio inno alla primavera e non c'è stagione migliore per indossarli.

Le opzioni su cui orientarsi quest'anno poi sono talmente tante che ci viene voglia di collezionarle tutte, a voi no?

Dal modello midi con cintura in vita e piccoli fiorellini di campo stampati, al minidress con roselline e colletto bon ton, fino alle versioni lunghe che rappresentano la soluzione più fresca e chic per la bella stagione.

Da indossare con disinvoltura tutti i giorni, anche con un semplicissimo paio di sneakers in tela.

Oppure da riservare alle occasioni più eleganti come matrimoni, comunioni, cresime and so on. La scelta è vostra!

Intanto noi vi segnaliamo le varianti più belle della Primavera Estate 2020 che vi consigliamo di appuntare in wishlist prima che vadano a ruba.



