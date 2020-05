Dalle più lussuose e pregiate a quelle ispirate ai kimono giapponesi. Ecco le vestaglie che dal divano del salotto possono accompagnarci anche fuori, direttamente dalla camera da letto allo streetstyle

«Caro, vado a mettermi qualcosa di più comodo», era la tipica frase con la quale l'attrice Hollywoodiana usciva di scena per cambiare look, da un ensemble giorno a uno da sera, per restare a casa. Ma la maggior parte delle volte, proprio il look che avrebbe dovuto essere più semplice si rivelava essere quello più spettacolare.





Foto: Carol Lombard nel 1932 via Getty Images





Vestaglie di seta con piume, lunghe night gown con piccoli bottoncini di raso e spalline segnate, maniche oversize e trasparenze vedo-non-vedo. Tra gli anni 30 e gli anni 50 le attrici più celebri hanno fatto a gara per vincere il titolo dell'abbigliamento da camera più memorabile, per lasciare poi lo scettro a cantanti e hippie degli anni 70.





Foto: Stevie Nicks in concerto con i Fleetwood Mac nel 1977 via Getty Images





Ricordate le mise dell'iconica Stevie Nicks con le sue vestaglie kimono strette in vita e indossate sopra jeans a zampa di elefante o slip dress in velluto? Le maniche si fanno più corte, a tre quarti, ma mantengono l'ampiezza e il focus è sulle stampe e sui colori accesi, senza dimenticarsi di frange ispirate a quelle dei poncho messicani.





Negli anni 90 ci pensa Courtney Love a far tornare il gusto boudoir in auge, con l'indimenticabile video di Doll Parts e tutte le sue mise da concerto del tour successivo e negli anni zero, con il ritorno della passione per i Festival musicali e l'ossessione per i festival look gonfiata dai blog di moda e successivamente da Instagram, la vestaglia (questa volta aperta, senza cintura, indossata come uno spolverino) diventa il must-have assoluto, assieme agli shorts in denim e agli stivali da pioggia Hunter.





Ora le vestaglie 'da passeggio' sono leggere e fantasiose, lunghe come quelle indossate dalla personal shopper e style icon Bettina Looney, o più corte e minimali come quelle proposte dai brand Weili Zeng e Su Paris.

Per l'estate la stampa tropical e naturale con foglie e fiori a volontà è la preferita, ma non manca il ritorno al velluto, che strizza l'occhio, grazie ad uno styling ricco e stratificato, alla vita bohemien presentata da Zara nel nuovo lookbook di stagione.

Qui abbiamo selezionato per voi alcuni dei nostri capi preferiti. E voi? Siete pronti ad indossare la vostra robe de chambre anche fuori?





Vestaglia in velluto ZARA





Spolverino con stampa ETRO via Mytheresa.com





Vestaglia kimono WEILI ZENG





Vestaglia minimal con frange nelle maniche SU PARIS via Matchesfashion.com





Vestaglia con stampa vegetale DIXIE





Spolverino con frange FORTE_FORTE





Spolverino stampato MISSONI





Vestaglia traforata H&M





Vestaglia stampata ESSENTIEL ANTWERP





Vestaglia con stampa foglie MELISSA ODABASH via Mytheresa.com





Vestaglia con stampe e frange DESIGUAL via Zalando





Vestaglia corta in seta LOVE STORIES via Zalando





Vestaglia TOMMYXZENDAYA via Zalando