Una texture in cui ci si può specchiare, un look che risplende di luce riflessa e un’aurea glamour che rende tutto altamente chic: diamo il benvenuto alla vernice



La vernice è la nuova ossessione fashion per la primavera 2019: glamour ed elegantissima, "illumina" qualunque capo e accessorio e, inoltre, sta bene con tutto.



Bella da vedere e da toccare, la vernice è l'asso perfetto per svecchiare qualsiasi look: su una giacca o un paio di stiletto, su una borsa a secchiello o su un marsupio, non c’è pezzo che non la accolga a braccia aperte.







Per chi ama gli outfit audaci, un paio di pantaloni in vernice o una minigonna nera che sembra fatta di vinile daranno quel tocco glam rock.

Anche la jumpsuit in vernice è un capo da saper portare ma che regala non poco stile: in total black o con qualche inserto patchwork, arricchirà il guardaroba di personalità e grinta.



Dal trench alla gonna a matita passando per le scarpe slingback, preparatevi a un bagno di vernice fresca perché la vedrete ovunque questa primavera. A cominciare dal vostro armadio.



Per scegliere i capi e gli accessori in vernice più wow della stagione, ecco la nostra selezione.





MARELLA Trench in vernice.



Photo Credits: marella.com



& OTHER STORIES Giacca in vernice.



Photo Credits: stories.com



STAUD Borsa a secchiello in vernice.



Photo Credits: mytheresa.com



SAINT LAURENT Marsupio in vernice stampata effetto tartaruga.



Photo Credits: ysl.com



MSGM Cappotto a vestaglia in vernice.



Photo Credits: mytheresa.com



MARNI Pencil skirt in vernice.



Photo Credits: mytheresa.com

MAISON MARGIELA Jumpsuit in vernice total black.



Photo Credits: mytheresa.com

J BRAND Pantaloni in vernice.



Photo Credits: mytheresa.com

HELMUT LANG Gonna mini in vernice nera.



Photo Credits: mytheresa.com

CHRISTOPHER KANE Stivaletti in vernice con inserti in cristalli.



Photo Credits: christopherkane.com

ARMANI Scarpe slingback con tacco in pelle verniciata.



Photo Credits: armani.com