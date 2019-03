Illuminano ogni mise e portano una ventata di freschezza e positività nel guardaroba: ecco una selezione di capi e accessori verde menta da acquistare al volo!



Living Coral, Burnt Orange, Sweet Liliac: sono tanti i colori di tendenza su cui potremo contare questa primavera-estate, ma se ce ne uno che non potrà assolutamente mancare nel guardaroba di stagione quello è il verde menta, una delle tonalità più raffinate dell’intera palette.

Fresco, delicato, super chic: il verde menta ha già conquistato reginette dello street style e celeb che amano sfoggiarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma siamo pronte a scommettere che questa romantica sfumatura di verde farà presto innamorare anche voi.

A noi piace perché sta praticamente a tutte e valorizza sia le bionde che le more, si presta a un’infinità di abbinamenti e può rivelarsi il colore “salva look” da sfoggiare anche in occasione di matrimoni e cerimonie eleganti che di certo non mancheranno durante la bella stagione.

Nuance tra le più versatili in assoluto, il verde menta si può dosare con cura e indossare a piccoli tocchi; si può portare in total look o a contrasto con tonalità più decise (come il nero il viola o il bordeaux); o abbinare ad altri colori pastello, per un look che più bon ton non si può...qualunque siano i vostri abbinamenti preferiti, non vi resta che darvi da fare con lo shopping!

Se anche voi siete pronte a cedere al fascino di questo colore così positivo e solare, ecco una selezione di capi e accessori verde menta che dovreste puntare in vista della primavera-estate!





GIAMBATTISTA VALLI Mini dress drappeggiato in chiffon di seta

Credits: modaoperandi.com





MISSONI Maxi maglia con scollo a V dai riflessi metallizzati

Credits: farfetch.com





CECILIA PRADO Gonna midi in knitwear verde menta

Credits: farfetch.com





PRADA Slingback in suede con tacco midi

Credits: mytheresa.com





WANDLER Mini bag scamosciata da portare a spalla

Credits: farfetch.com





MARNI Pullover a girocollo verde menta con polsino a contrasto

Credits: farfetch.com





DEREK LAM Pantaloni verde menta a vita alta a gamba larga

Credits: netaporter.com









CULT GAIA Borsa a mano in resina trasparente

Credits: farfetch.com





PRETTY BALLERINAS Ballerine in suede con fiocchetto in corda

Credits: zalando.it

OFF-WHITE Slip dress asimmetrico in satin verde menta

Credits: netaporter.com





ADIDAS ORIGINALS Felpa cropped verde menta con cappuccio

Credits: adidas.it





SARA BATTAGLIA Minigonna con i bottoni a stampa check

Credits: matchesfashion.com





CROMIA Mini bag verde menta a tracolla con chiusura gioiello

Credits: cromia.it





ATLANTIC STARS Sneakers con suola verde menta e linguetta metallizzata

Credits: atlanticstars.it





INTIMISSIMI Body in pizzo con allacciatura dietro il collo

Credits: it.intimissimi.com